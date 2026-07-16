El Gobierno volvió a absorber pesos del mercado y lanzó otro bono en dólares

El Ministerio de Economía dio a conocer, este miércoles, los resultados de la primera licitación de julio, en la que intentaba refinanciar compromisos por $3 billones, además de lanzar el bono en dólares AO29.

En concreto, la Secretaría de Finanzas alcanzó un rollover del 183,12%, tras adjudicar $5,4 billones frente a ofertas por $8,45 billones. El instrumento más demandado fue la LECAP que vence en noviembre de este año, por la cual se colocaron $2,38 billones a una tasa mensual efectiva del 1,92% y una TIREA del 25,59%.

Con esta operación, el Gobierno continúa con su estrategia de retirar pesos y reducir la liquidez disponible, con la meta de llevar la inflación hacia niveles internacionales, tal como planteó el presidente Javier Milei.

La Secretaría encabezada por Federico Furiase informó que el período de colocación sería más breve, para concluir la operación antes del encuentro en el que la Selección argentina logró el pase a la final de la Copa del Mundo 2026 tras derrotar a Inglaterra 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

“Más allá de que los vencimientos de esta licitación son reducidos en comparación con otras colocaciones, vale la pena seguir de cerca la evolución de la liquidez del sistema sobre el rollover”, señaló Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su reporte matutino.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo realizó la primera colocación del nuevo bono en dólares AO29, cuyo vencimiento será en 2029, una vez terminado el mandato de Milei. La demanda de los inversores fue marcada: recibió ofertas por US$1.046 millones y adjudicó un total de US$470 millones, a una tasa del 8% anual.

Este bono mantiene las mismas características que sus antecesores (AO27 y AO28), para los cuales ya completó el cupo de colocación de US$2.000 millones en cada uno. Se trata de parte de la estrategia del Gobierno para conseguir financiamiento en dólares frente a los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 al seguir cerrada la ventana de acceso a los mercados internacionales.

La segunda vuelta de la licitación tendrá lugar este jueves y permitirá captar hasta US$150 millones adicionales. Todos los fondos obtenidos se utilizarán para reforzar la posición financiera del Ejecutivo y cubrir los compromisos de deuda previstos hasta el año próximo, de acuerdo con el programa elaborado por el equipo económico.

Los resultados