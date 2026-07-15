"Devastados": la reacción de la realeza británica tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

La cuenta oficial de la familia real británica publicó un mensaje dirigido al capitán inglés Harry Kane y a todo el plantel.

La histórica semifinal del Mundial 2026 que culminó con la victoria de Argentina 2-1 sobre Inglaterra no solo desató la euforia en Buenos Aires, sino también una oleada de reacciones oficiales desde el Reino Unido. La derrota generó conmoción y la realeza británica le dedicó un posteo a su seleccionado.

La cuenta oficial de la familia real británica publicó un mensaje dirigido al capitán inglés Harry Kane y a todo el plantel. En él, reconocieron el esfuerzo del equipo y manifestaron que, pese a la derrota, "siguen siendo el orgullo de una nación, y volverán a levantarse".

Por su parte, el príncipe William, heredero al trono, utilizó su cuenta en la red social X para expresar sus sentimientos tras el partido. "Devastados. Inglaterra, lo diste todo y estamos todos muy orgullosos de vos", escribió, destacando la entrega del equipo perdedor. Además, calificó a esta selección como "el equipo de Inglaterra más completo en un torneo" y alentó a los jugadores a "mantener la cabeza alta".

En sintonía, el primer ministro saliente, sir Keir Starmer, también eligió la palabra "devastados" para describir el ánimo tras la eliminación. A pesar del resultado, resaltó la entrega y pasión de los futbolistas, afirmando que "representaron el escudo y nos han llenado de orgullo a todos".

¿El príncipe William va al partido del tercer puesto?

Ahora, antes de la final, Inglaterra enfrentará a Francia el sábado 18 de julio en el partido por el tercer puesto, luego de que los franceses cayeran 0-2 contra España en semifinales. Este duelo será una oportunidad para que el equipo inglés busque cerrar el torneo con una alegría.

Existe una pequeña esperanza para los hinchas ingleses de que el príncipe William pueda estar presente alentando a Harry Kane, Jude Bellingham y el resto del plantel en ese partido. En una entrevista en el podcast New Heights, el príncipe confesó que tomaría el próximo vuelo para la final si su equipo lograba llegar, aunque no se refirió al encuentro por el tercer puesto.

En esa charla, William bromeó con los hermanos Jason y Travis Kelce sobre cómo sacarlos por una noche si la final coincidía con el entrenamiento de la NFL. “Dime a quién tengo que escribirle, Travis. Te sacaremos de ahí”, dijo entre risas, mostrando su entusiasmo por apoyar a su equipo en las instancias decisivas.