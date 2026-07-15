Polémica declaración de Valu Cervantes.

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes habló sobre cómo su familia atraviesa este cruce tan particular. La pareja de Enzo Fernández contó que tanto ella como sus hijos, Benjamín y Olivia, tienen una mirada distinta sobre el partido debido a los años que llevan viviendo en suelo inglés.

¿Qué dijo Valu Cervantes sobre Inglaterra?

Cervantes explicó por qué en su casa no se replica uno de los cánticos más tradicionales de la hinchada argentina. Contó que, como su hijo Benjamín nació en Inglaterra, decidieron no sumarlo a ese canto en particular, que juega con el famoso "el que no salta es un inglés" que suele entonarse en las tribunas.

Según relató, con Olivia sucede algo similar: la nena suele responder que ese es el lugar donde vive. Cervantes remarcó que, al ser chicos, viven la situación desde un lugar inocente, y que por eso el partido también les genera cierta rareza a ellos.

Una familia con raíces en Londres

El vínculo de Cervantes con Inglaterra no es casual. Desde 2023, cuando Enzo Fernández se sumó al Chelsea, la familia construyó su vida cotidiana en Londres, donde Benjamín y Olivia van al colegio y llevan adelante su día a día lejos de la Argentina. Esa rutina compartida entre dos países explica, en parte, por qué el cruce ante Inglaterra despierta sentimientos tan particulares puertas adentro del hogar.

Lejos de cualquier tensión, Cervantes puso en valor el vínculo que construyó su familia con Inglaterra desde que se mudaron allí por la carrera futbolística de Enzo Fernández. Aseguró que viven este momento con afecto hacia el país que los recibió hace tres años, y que esperan disfrutar del partido como una jornada especial.

Sin rivalidad ni enemistad

Consultada sobre si existe algún tipo de rivalidad personal con Inglaterra, Cervantes fue clara: no hay nada de eso. Remarcó que, por el contrario, se trata de un país que le dio mucho a su familia en estos años, que la recibió y le permitió a Enzo consolidarse como una de las figuras del Chelsea.

Valu Cervantes reveló que no deja que su hijo salte en contra de Inglaterra.

La reflexión de Cervantes se suma a las voces del entorno de la Selección que, en la previa del cruce ante Inglaterra, comparten cómo viven este partido desde lo personal y lo futbolístico, en un Mundial donde lo familiar también se volvió noticia.