La Fuerza Aérea Argentina confirmó mediante un video en sus redes sociales oficiales que la segunda tanda de cazas F-16 llegará al país en septiembre, anticipándose varios meses al calendario inicial. Esta incorporación sería clave para fortalecer la flota de aviones y modernizar la defensa aérea nacional.

Este nuevo lote de aeronaves realizará un vuelo ferry desde la base aérea de Skrydstrup, ubicada en la península de Jutlandia, hasta el Área Material Río Cuarto en Córdoba, que será la base temporal mientras continúan las obras en la VI Brigada Aérea de Tandil. Allí, se sumarán a los primeros ejemplares recibidos a fines del año pasado, que ya comenzaron a volar en territorio argentino como parte del proceso de integración.

La Fuerza Aérea esperaba recibir esta segunda tanda en diciembre, siguiendo un plan que contempla incorporar seis cazas F-16A/B MLU por año entre 2025 y 2028, totalizando 24 unidades. Sin embargo, el adelanto en la llegada responde a la aceleración del programa de modernización de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca, que está reemplazando sus F-16 por cazas furtivos F-35.

Desde Copenhague confirmaron que los aviones destinados a Argentina ya están listos tras completar su mantenimiento y puesta a punto. Este proceso permitió que la entrega se adelante y que la Fuerza Aérea Argentina pueda contar con estas unidades en menor tiempo.

Otros posibles motivos de la llegada anticipada de los F-16 desde Dinamarca

Además del avance danés, el Ministerio de Defensa valoró la rápida capacidad de los pilotos argentinos para habilitar las aeronaves en tiempo récord, algo fundamental para acelerar la incorporación y puesta en funcionamiento de la flota.

Desde Copenhague se había indicado que las aeronaves destinadas a la Argentina ya estaban listas.

En ese sentido, el medio Zona Militar destacó un comentario: “No es solo por la aceleración de la incorporación de F-35 en Dinamarca, sino también por la capacidad de nuestros pilotos para habilitar en tiempo récord”. Este esfuerzo se da en un contexto económico complejo, aunque desde la Fuerza Aérea se mantiene el compromiso para avanzar en la modernización.

La urgencia de adelantar la llegada de los F-16 también responde a la necesidad de reemplazar la flota actual de A4AR, que ya no puede garantizar la protección aérea del país. Como se señaló, “la incorporación de las aeronaves F-16 debe adelantarse lo más pronto posible para poner la flota de cazas de la FAA en funcionamiento total”.

De esta manera, la llegada de la segunda tanda de cazas F-16 en septiembre representa un paso decisivo para la Fuerza Aérea Argentina, que busca consolidar su capacidad operativa y asegurar la defensa aérea en los próximos años.