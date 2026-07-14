Es poco probable que se alcance pronto la paz en Ucrania, según el primer ministro polaco

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro polaco, Donald Tusk, llega a una cena de la "Coalición de los Dispuestos", una coalición de países que han brindado su apoyo a Ucrania, en vísperas de las celebraciones del Día de la Bastilla, en París, Francia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el martes que ‌parecía muy ‌improbable que se alcanzara pronto la paz en Ucrania y que esperaba que Rusia prolongara el conflicto al menos hasta el invierno boreal.

Afirmó que había hablado de ​la situación ⁠con el secretario general de la ‌OTAN, Mark Rutte, y ⁠con el presidente ⁠ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En este momento, parece poco probable que se alcance un alto ⁠el fuego o un ​acuerdo de paz en ‌un futuro próximo, dada ‌la postura inflexible de Rusia ⁠y de Putin", dijo Tusk a los periodistas en París.

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"Todo el mundo espera una escalada de ​las ‌acciones por parte de Rusia en estos momentos, y es muy probable que Rusia quiera prolongar esta guerra al ⁠menos hasta el invierno".

Tusk señaló que Polonia acogerá en otoño maniobras militares con tropas francesas y británicas, con el fin de que estén preparadas para garantizar la seguridad de Ucrania ‌y de la región una vez que, finalmente, se alcance un acuerdo de paz o un alto el fuego.

"Serán ejercicios que prepararán a toda ‌la Coalición (de los Dispuestos) reunida hoy en París para ofrecer esas garantías ‌de seguridad ⁠reales a Ucrania, pero también a la región", dijo.

(Información ​de Anna Wlodarczak-Semczuk y Karol Badohal; edición de Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)