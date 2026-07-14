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Es poco probable que se alcance pronto la paz en Ucrania, según el primer ministro polaco

14 de julio, 2026 | 05.00

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo el martes que ‌parecía muy ‌improbable que se alcanzara pronto la paz en Ucrania y que esperaba que Rusia prolongara el conflicto al menos hasta el invierno boreal.

Afirmó que había hablado de ​la situación ⁠con el secretario general de la ‌OTAN, Mark Rutte, y ⁠con el presidente ⁠ucraniano, Volodímir Zelenski.

"En este momento, parece poco probable que se alcance un alto ⁠el fuego o un ​acuerdo de paz en ‌un futuro próximo, dada ‌la postura inflexible de Rusia ⁠y de Putin", dijo Tusk a los periodistas en París.

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"Todo el mundo espera una escalada de ​las ‌acciones por parte de Rusia en estos momentos, y es muy probable que Rusia quiera prolongar esta guerra al ⁠menos hasta el invierno".

Tusk señaló que Polonia acogerá en otoño maniobras militares con tropas francesas y británicas, con el fin de que estén preparadas para garantizar la seguridad de Ucrania ‌y de la región una vez que, finalmente, se alcance un acuerdo de paz o un alto el fuego.

"Serán ejercicios que prepararán a toda ‌la Coalición (de los Dispuestos) reunida hoy en París para ofrecer esas garantías ‌de seguridad ⁠reales a Ucrania, pero también a la región", dijo.

(Información ​de Anna Wlodarczak-Semczuk y Karol Badohal; edición de Andrew Heavens; edición en español de María Bayarri Cárdenas)

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