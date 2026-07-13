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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

El panorama cambiario se mantiene bajo seguimiento constante, con el dólar oficial como referencia principal y los distintos dólares paralelos en el centro de la atención pública. En este sentido, la dinámica del mercado refleja la interacción entre las medidas oficiales y las expectativas de los agentes económicos, lo que genera un escenario de análisis permanente. Asimismo, la brecha cambiaria continúa siendo un indicador relevante para comprender el pulso de la economía.

Al mismo tiempo, los movimientos en el dólar blue, el contado con liquidación y el dólar MEP son observados minuto a minuto por inversores y operadores. Estos valores, aunque informales o alternativos, inciden en la percepción general sobre la estabilidad financiera y en las decisiones de cobertura. De este modo, el seguimiento de las distintas cotizaciones se convierte en una herramienta esencial para interpretar la coyuntura económica diaria. La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

Hace 14 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

Este lunes 13 de julio, el dólar oficial se mantiene sin cambios en el Banco Nación, donde cotiza a $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior, reflejando una jornada de estabilidad cambiaria.

Hace 29 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

En el mercado informal, el dólar blue cotiza este lunes 13 de julio a 1490 pesos para la compra y 1510 para la venta, con una variación negativa del -0,33% respecto a la jornada anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

El dólar Contado con Liqui (CCL) opera este lunes con una cotización de compra de $1569.566 y una venta de $1575.2861, lo que representa una variación del 0,19% respecto al cierre anterior.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

El dólar bolsa opera este lunes 13 de julio con una cotización de $1517,89 para la compra y $1520,24 para la venta, registrando una variación positiva del 0,15%. En el mercado de bonos, los títulos soberanos se mueven con ligeras subas en sus paridades, mientras el mercado ajusta sus posiciones ante la evolución del tipo de cambio financiero.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

Este lunes 13 de julio, el dólar oficial se mantiene estable en el Banco Nación, con un valor de compra de $1460 y un valor de venta de $1510, registrando una variación del 0,00% respecto a la jornada anterior, sin movimientos en la cotización de la divisa estadounidense en el segmento oficial.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 13 de julio

En el mercado informal, el dólar blue cotiza este lunes a $1490 para la compra y $1510 para la venta, registrando una variación negativa del -0,33% respecto al cierre previo.

Hace 21 horas

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 11 de julio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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06:58 | 10/07/2026

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy tras una jornada sin cambios

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 9 de julio

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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14:38 | 08/07/2026

El Gobierno tomó créditos por U$S 3.200 millones con la excusa de pagar deuda 

El Gobierno informó los contratos con las entidades financieras internacionales, que son BBVA, Santander y Deutsche Bank. 

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06:21 | 08/07/2026

El dólar oficial permaneció estable y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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18:28 | 07/07/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualiza diariamente el techo de la banda cambiaria. El límite superior continúa avanzando y marca el valor máximo que podría alcanzar el dólar oficial mayorista los próximos días.

El valor del dólar, según el BCRA

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09:55 | 07/07/2026

Caputo minimizó la suba del dólar y adelantó que va a pasar en los próximos meses

El ministro de Economía desestimó que sea preocupante el aumento de la divisa durante junio por casi el triple que la inflación estimada para el mes.

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06:06 | 07/07/2026

El dólar oficial subió 5 pesos y cerró en $ 1.515

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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22:00 | 06/07/2026

Caputo admite que no tiene dólares y acudirá al BCRA para pagar deuda

El mercado celebró la presentación de un programa financiero que busca despejar las dudas de la capacidad de afrontar los vencimientos hasta el fin del mandato de Javier Milei. El programa reconoce que van a acudir a las reservas del BCRA, es extremadamente optimista con la colocación de deuda en el mercado local y admite que no hay posibilidad de hacer una colocación internacional.

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20:34 | 06/07/2026

El mercado prevé una inflación del 2% en junio y proyecta un dólar a casi $ 1.700

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central anticipa una desaceleración de la inflación en los próximos meses y estima una evolución gradual del tipo de cambio. También incluye proyecciones sobre crecimiento, empleo y resultado fiscal.

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16:23 | 06/07/2026

Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca

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07:11 | 06/07/2026

El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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13:26 | 05/07/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.

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