Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Leve caída del dólar blue este lunes, 6 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 6 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
El dólar MEP opera este lunes con una cotización de $1521,13 para la compra y $1522,77 para la venta, registrando una variación positiva del 0,28% en el mercado de bonos, que acompaña la tendencia del dólar bolsa en una rueda sin sobresaltos.
Hace 21 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
Este lunes, el dólar oficial se actualiza sin cambios significativos, registrando un valor de compra de $1460 y un precio de venta de $1510, lo que representa una variación de 0,00% respecto a la jornada anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
Este lunes 6 de julio, el dólar blue se actualiza en el mercado informal con un precio de compra de $1490 y venta de $1510, lo que representa una variación negativa del -0,98% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
El dólar contado con liqui (CCL) opera este lunes 6 de julio con una cotización de $1567.2688 para la compra y $1573.2355 para la venta, lo que representa una variación del 0,57% respecto al cierre anterior.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
El dólar MEP opera este lunes 6 de julio con una leve suba del 0,28% en el mercado de bonos, cotizando a $1521,13 para la compra y $1522,77 para la venta, en una jornada en la que el dólar bolsa acompaña la tendencia y los bonos soberanos muestran estabilidad.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
El dólar oficial se mantiene estable este lunes 6 de julio. Según la cotización del Banco Nación, la divisa se ubica en $1460 para la compra y $1510 para la venta, sin variación respecto a la jornada anterior (0,00%).
Hace 2 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 6 de julio
El dólar blue cotiza este lunes 6 de julio a $1490 para la compra y $1510 para la venta, registrando una caída del 0,98% en el mercado informal.
Hace 15 horas
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 4 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
14:37 | 03/07/2026
Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo del lunes
El Banco Central volvió a actualizar el techo de la banda cambiaria y el límite superior del dólar oficial mayorista seguirá en ascenso.
Valor máximo del dólar según BCRA
07:05 | 03/07/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
15:42 | 02/07/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el techo de la banda cambiaria para los primeros días de julio. Si el dólar oficial mayorista supera ese nivel, la autoridad monetaria podrá intervenir en el mercado.
Valor máximo del dólar según el BCRA
15:23 | 02/07/2026
Por qué sube el dólar: la economista que más odia Milei reveló los tres riesgos para 2027
El ingreso de divisas por exportaciones permitió sostener la estabilidad financiera y mejorar las reservas netas, aunque la salida de dólares por atesoramiento, turismo, intereses y giro de utilidades limita la capacidad de acumulación del Banco Central.
11:25 | 02/07/2026
Exportación de la crisis: la motosierra llegó a Chile y los viajes cayeron un 50%
La tendencia negativa en el consumo se agravó desde enero del 2026. La baja continuóen febrero, marzo y abril y alcanza un 59,6% em el internual.
07:15 | 02/07/2026
El dólar oficial y el blue cerraron sin cambios pero volvieron a subir los financieros
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
18:47 | 01/07/2026
Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa
El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
05:51 | 01/07/2026
El dólar oficial subió 10 pesos y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
15:37 | 30/06/2026
Las empresas ya giraron al exterior U$S 2.600 millones en dividendos durante 2026
La flexibilización del cepo cambiario aceleró el envío de utilidades a las casas matrices. El Banco Central señaló que ya se regularizó la mitad de la deuda comercial acumulada hasta fines de 2023.
06:12 | 30/06/2026
El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:48 | 29/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial alcanzó su valor más alto de 2026 y acumuló una suba cercana al 5% en junio. Cuál es el más conviene.
Cuál dólar conviene hoy
13:42 | 29/06/2026
Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos
La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.