Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio

El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato

La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.

