Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 3 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera este jueves, 2 de julio, con una cotización de $1564.2746 para la compra y $1571.25 para la venta, registrando una variación del 0,63%.
Hace 18 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio
El dólar MEP cotiza este jueves en el mercado de bonos con una leve baja. El dólar bolsa se ofrece a $1518.45 para la compra y a $1521.19 para la venta, registrando una variación del -0,03%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio
Este jueves, 2 de julio, el dólar oficial del Banco Nación cotiza a $1460 para la compra y $1510 para la venta, con una suba del 0,67%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este jueves, 2 de julio
El dólar blue cotiza este jueves, 2 de julio, en el mercado informal a $1505 para la compra y $1525 para la venta, registrando una variación positiva del 0,66% en la jornada.
Hace 9 horas
Nueva sospecha sobre el BCRA: habría vendido dólares para frenar el alza de la divisa
El dólar arrancó la segunda mitad del año con una clara tendencia alcista y con una fuerte demanda que fue controlada con operaciones puntuales que por las características el mercado sospecha que fueron realizadas por el BCRA. Generó temor la decisión de modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
Hace 22 horas
El dólar oficial subió 10 pesos y cerró en $ 1.510
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
15:37 | 30/06/2026
Las empresas ya giraron al exterior U$S 2.600 millones en dividendos durante 2026
La flexibilización del cepo cambiario aceleró el envío de utilidades a las casas matrices. El Banco Central señaló que ya se regularizó la mitad de la deuda comercial acumulada hasta fines de 2023.
06:12 | 30/06/2026
El dólar oficial subió y rompió el techo de los $ 1.500
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
13:48 | 29/06/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
El dólar oficial alcanzó su valor más alto de 2026 y acumuló una suba cercana al 5% en junio. Cuál es el más conviene.
Cuál dólar conviene hoy
13:42 | 29/06/2026
Milei vende la ciudadanía argentina: va desde u$s 500.000 a un millón en bonos
La iniciativa busca abrir una nueva vía de financiamiento en un contexto en el que el país sigue fuera de los mercados internacionales y reabre el debate sobre la nacionalidad como instrumento económico.
06:56 | 29/06/2026
Sin cambios en el oficial, los dólares paralelos cerraron sin tendencia definida
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
00:05 | 29/06/2026
Advierten que el dólar seguirá subiendo: la clave del efecto Mundial
Economistas anticipan que la suba de la divisa del último mes llegó para quedarse durante julio y el segundo semestre. Cuáles son los factores clave.
18:04 | 28/06/2026
El BCRA le regala un negocio a los bancos y Alyc para garantizarse un dólar barato
La operación se conoce como “dólar sintético” y se arma por la necesidad del BCRA de contener el precio del dólar con la venta de bonos dólar link a precio subsidiados. Permite bajar el precio de la divisa en el mercado de cambios y le garantiza una rentabilidad a los bancos y Alyc.
12:35 | 28/06/2026
Cuánto cotiza el dólar oficial y los paralelos este domingo
La cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense hoy.
10:07 | 27/06/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este 27 de junio
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
20:08 | 26/06/2026
Por primera vez en 4 meses, Caputo no renovó todos los vencimientos de deuda
La Secretaría de Finanzas no renovó la totalidad del monto: se adjudicó $13,22 billones habiendo recibido ofertas por un total de $ 14,93 billones, lo que significa un rollover del 81,26%.
19:59 | 26/06/2026
Se fugaron 798 millones de dólares de inversión extranjera directa durante mayo
La compra de billetes por parte de las personas humanas llegó a los 1800 millones de dólares durante mayo. En total, fueron 1,4 millón de "ahorristas" los que adquirieron la moneda estadounidense.
09:42 | 26/06/2026
Precio del dólar máximo el martes 30 de junio
El Banco Central actualizó los límites de la banda cambiaria y el techo para el dólar oficial mayorista ya supera los $1.800.
El BCRA muestra el valor de techo de la banda cambiaria