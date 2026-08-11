Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 14 de agosto 2026

El esquema de bandas cambiarias continúa funcionando como referencia para la evolución del dólar oficial. Bajo este régimen, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece diariamente un piso y un techo dentro de los cuales puede fluctuar el tipo de cambio mayorista de acuerdo con la oferta y la demanda.

Según los últimos valores publicados por la autoridad monetaria, el límite superior del corredor seguirá aumentando durante esta semana. Así, el viernes 14 de agosto de 2026 el dólar podrá alcanzar un máximo de $1.860,62 antes de tocar el techo de la banda cambiaria.

El dato no implica que la cotización vaya a ubicarse necesariamente en ese nivel. Se trata del límite superior establecido por el esquema cambiario para esa jornada y, mientras el dólar permanezca dentro del corredor, su precio puede fluctuar según las condiciones del mercado.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el viernes 14 de agosto

De acuerdo con la actualización del BCRA, el techo de la banda cambiaria avanzará gradualmente durante los próximos días. Los valores establecidos son:

Martes 11 de agosto: $1.857,23.

$1.857,23. Miércoles 12 de agosto: $1.858,36.

$1.858,36. Jueves 13 de agosto: $1.859,49.

$1.859,49. Viernes 14 de agosto: $1.860,62.

De esta manera, entre el martes y el viernes el techo aumentará $3,39, mientras que el último día hábil de la semana quedará establecido como el nivel máximo del corredor en $1.860,62.

Cómo funcionan las bandas cambiarias del dólar

El régimen establece un rango dentro del cual puede fluctuar el dólar oficial mayorista. Mientras la cotización se mantenga entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, el precio puede moverse de acuerdo con la oferta y la demanda.

El techo de la banda funciona, por lo tanto, como una referencia clave para el mercado. Si el tipo de cambio alcanza ese límite, el BCRA puede intervenir mediante la venta de divisas para evitar que la cotización lo supere.

En el extremo opuesto, el piso determina el límite inferior del esquema. Si la cotización alcanza esa zona, la autoridad monetaria puede comprar dólares y acumular reservas internacionales. Por eso, los $1.860,62 previstos para el viernes 14 de agosto no constituyen una proyección sobre el precio efectivo del dólar para ese día, sino el valor máximo contemplado dentro del corredor cambiario.

Valor máximo del dólar según BCRA

A cuánto espera el mercado que llegue el dólar en agosto

En paralelo, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central mostró que las principales consultoras y entidades financieras esperan una evolución gradual del dólar durante los próximos meses. Para agosto de 2026, la mediana de las estimaciones ubica al dólar mayorista en $1.512, prácticamente sin cambios respecto del relevamiento anterior.

Las proyecciones continúan de la siguiente manera:

Agosto: $1.512.

$1.512. Septiembre: $1.546.

$1.546. Octubre: $1.577.

$1.577. Noviembre: $1.618.

$1.618. Diciembre: $1.652.

$1.652. Enero de 2027: $1.688.

El pronóstico para diciembre fue incluso recortado frente al relevamiento anterior. El mercado espera ahora un dólar de $1.652 para el cierre de 2026, alrededor de $21 por debajo de la estimación previa, que se ubicaba cerca de $1.673. De concretarse esa proyección, el tipo de cambio registraría hacia diciembre una suba interanual del 14,1%.

Qué valor puede tocar el dólar

Qué espera el mercado para la inflación

El REM también mostró que los analistas esperan que la inflación continúe por debajo del 2% mensual durante buena parte del segundo semestre. Las estimaciones se ubican en 2% para julio; 1,8% para agosto y septiembre; 1,7% para octubre; 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. Para todo 2026, las consultoras y bancos que participan del relevamiento proyectan una inflación de 29,8%, 0,2 puntos porcentuales menos que en la encuesta anterior.

Así, mientras el mercado proyecta un dólar mayorista de $1.512 en promedio durante agosto, el techo de la banda cambiaria continuará avanzando diariamente y llegará a $1.860,62 este viernes 14 de agosto, marcando el máximo que contempla el esquema para esa jornada.