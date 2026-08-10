La burrada de Milei en vivo que dejó sin palabras a Feinmann: "Le pido dinero a..."

Eduardo Feinmann entrevistó este jueves en Alguien tiene que decirlo (Mitre) a Javier Milei, para hablar respecto al presente de la Argentina y las situaciones más recientes que involucraron al jefe de Estado. De entre toda la nota, hubo un extracto que se viralizó rápidamente en redes sociales: el del momento en que el presidente hizo una analogía entre un crédito privado y la deuda pública.

Durante el programa, el reconocido periodista le señaló al líder de La Libertad Avanza que "el 70% hoy por hoy tomó un crédito y no puede pagarlo". Milei se tomó de esto para hacer una comparación que tomó a todos por sorpresa, al poner en un mismo plano las deudas privadas con las públicas.

Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre.

El ejemplo de Milei que sorprendió a todos en el programa de Feinmann

Previo a realizar su parangón, saludó a Willy Kohan y le pidió disculpas de antemano por emplearlo en la situación que iba a describir. "Supongamos que yo hago una transacción con Willy y entonces yo le pido dinero a Willy. Y sucede que pasan cosas en el entorno en el cual yo vivo y se me complica pagarle a Willy".

Acto seguido, se dirigió directamente a Feinmann: "La pregunta es, ¿sería justo, Eduardo, que usted pague mi cuenta?". El panelista respondió sin dudar: "No. No. Obviamente no".

"Lo tienen que arreglar entre privados"

Tras la negativa, Milei estableció el vínculo con el debate sobre el endeudamiento: "Bueno, esto es lo mismo. Esto es una transacción entre privados y lo tienen que arreglar entre privados", afirmó. Y lanzó una pregunta retórica: "¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros?".

La reflexión del presidente se produjo en un contexto de debate sobre los créditos hipotecarios y la posibilidad de que el Estado intervenga ante la imposibilidad de pago de los deudores. La conclusión del panel fue que, en una operación privada, la responsabilidad recae exclusivamente en los involucrados.