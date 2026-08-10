El Final de la Calle Oak: la extraña película de Anne Hathaway y Ewan McGregor que nació de un director obsesionado con los dinosaurios

¿Qué pasaría si una calle entera desapareciera de su lugar y apareciera en un territorio desconocido? Esa es la premisa de El Final de la Calle Oak, la nueva película escrita y dirigida por David Robert Mitchell, que llegará a los cines argentinos el 13 de agosto. Las claves y secretos de la película que promete poner a los dinosaurios nuevamente como estrellas de Hollywood.

Protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor, la película sigue a la familia Platt después de que un misterioso evento cósmico arranca la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario hacia un lugar desconocido. En medio de un entorno completamente irreconocible, los integrantes de la familia descubren que mantenerse unidos será fundamental para sobrevivir.

Pero detrás de esta historia hay una imagen que Mitchell tenía en la cabeza desde hacía años. El director contó que su vínculo con el proyecto comenzó mucho antes de encontrar la historia definitiva. “Siempre había querido hacer una película de dinosaurios, desde que era niño”, explicó Mitchell. Su interés por estas criaturas estuvo marcado por su propia familia: “Mi papá estaba obsesionado con los dinosaurios; siempre había soñado con ser paleontólogo y siempre estaba leyendo libros de dinosaurios. Así que crecí rodeado de eso”.

La fascinación también estuvo alimentada por el cine. Durante su infancia, Mitchell descubrió las películas de Ray Harryhausen y su particular trabajo con la animación stop-motion. “De niño también vimos muchas películas de Ray Harryhausen, toda esa animación en stop-motion, como El valle de Gwangi. Así que me enamoré de la idea de hacerlo”, recordó.

Sin embargo, durante mucho tiempo hubo una pregunta que el cineasta no lograba responder: cuál sería su propia película de dinosaurios. “No sabía cuál sería mi versión de una película de dinosaurios”, reconoció.

Una imagen cotidiana que cambió el proyecto

La respuesta apareció de una manera inesperada. Años después, mientras caminaba por su propio barrio, Mitchell encontró la imagen que terminaría funcionando como punto de partida para El Final de la Calle Oak. “Hace unos años, iba caminando por mi vecindario, un paseo cualquiera, y pasé junto a una casa muy interesante y un callejón. Y me imaginé que había un dinosaurio ahí, hurgando en la basura”, contó.

Lo que llamó su atención no fue solamente la presencia de un dinosaurio, sino el contraste entre algo fantástico y un escenario completamente cotidiano. “Sencillamente, pude verlo (imaginarlo), y me detuve y observé esa estampa tan interesante de algo fantástico en un lugar de lo más común, en un barrio de clase media”, explicó.

A partir de esa imagen, Mitchell encontró el tono que quería para su película. “Pensé: quiero escribir algo que se sienta así. Quiero hacer una película que se sienta como esta imagen que tengo en la mente”, afirmó. El Final de la Calle Oak cuenta con Anne Hathaway y Ewan McGregor como protagonistas, junto a Maisy Stella y Christian Convery.