El próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más esperados por astrónomos y aficionados: el eclipse solar total. En algunos puntos del mundo, el día se convertirá en noche durante unos minutos, marcando así el inicio de la segunda temporada de eclipses de este 2026.

Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone de forma exacta entre la Tierra y el Sol, por lo que bloquea por completo la luz solar durante algunos minutos. El día se transformará en una penumbra similar al atardecer y se hace visible la corona solar, la capa más externa de la atmósfera de la estrella.

El eclipse solar total recorrerá una estrecha franja del hemisferio norte: Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal. Mientras que otras zonas tendrán un eclipse solar parcial ese día: partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

La duración máxima del eclipse será de 2 minutos y 18 segundos. Para muchas personas a lo largo de la parte occidental de la trayectoria del fenómenos (Europa continental y África), el Sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado, lo que brindará la oportunidad de presenciar el evento durante el atardecer.

¿Dónde ver en vivo el eclipse solar total el 12 de agosto?

Para muchas personas a lo largo de la parte occidental de la trayectoria del eclipse (en Europa continental y África), el Sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado, lo que brindará la oportunidad de presenciar un eclipse de sol durante el atardecer.

La NASA transmitirá el eclipse en vivo a partir de las 1:15 (hora del este) a través de su sitio web y su canal de YouTube oficial. El horario del punto máximo varía según la ubicación: en Groenlandia e Islandia será durante las últimas horas de la tarde; en el norte de Rusia será cerca del mediodía; y en España junto a Portugal se dará antes del atardecer.

Desde Argentina, la transmisión iniciará a las 10:15, registrando la totalidad en Islandia a las 10:45 y el pico máximo sobre España será a las 11:28. El eclipse también resultara clave para los investigadores, ya que la NASA usará un avión WB-57 para monitorear la sombra lunar y fotografiar la corona solar.

En tanto, el Proyecto Nacional de Globos Aerostáticos enviará estudiantes a Islandia y España para estudiar cómo la súbita oscuridad altera la temperatura y la presión atmosférica.

¿Cómo ver un eclipse solar de manera segura?

Según especialistas de la American Academy of Ophthalmology, mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la retina. Por ello, brindaron una serie de recomendaciones para observar el eclipse de manera segura.