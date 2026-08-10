Científicos italianos pondrán a prueba un nuevo instrumento solar durante el eclipse en España

FOTO DE ARCHIVO: La luna oculta el sol durante un eclipse solar total, visto desde Carbondale, Illinois, EEUU

Por Matteo Negri y ​Alex Fraser

PADUA, 10 ago (Reuters) - Al resguardo del abrasador sol de verano, un grupo de científicos de la ciudad de Padua, en ‌el norte de Italia, pasó ‌varias semanas en un laboratorio ultimando un instrumento que, según afirman, podría transformar el estudio de la corona solar, la capa más externa de la atmósfera del Sol.

Mientras un eclipse solar total recorre Europa el 12 de agosto, el Espectrómetro de Rendija Circular (CISS) se someterá a una prueba decisiva en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en España, donde ​los investigadores esperan demostrar ⁠que es capaz de descomponer la luz del Sol en sus ‌longitudes de onda constituyentes mucho más rápido que los ⁠instrumentos existentes.

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El eclipse crea las condiciones para ⁠que la corona sea más visible, lo que facilita el estudio de la zona que rodea al Sol, cuyo comportamiento tiene un enorme potencial ⁠para afectar a las redes de comunicaciones y a las ​redes eléctricas de la Tierra.

A diferencia de los ‌espectrómetros lineales convencionales, el nuevo prototipo "cuenta con ‌una rendija circular y puede capturar el espectro de toda ⁠la corona a una determinada distancia del centro del Sol en una sola fotografía", explicó el investigador principal, Federico Landini, del Observatorio Astrofísico de Turín.

NUEVO PRINCIPIO ÓPTICO

Este enfoque está diseñado para superar una limitación clave ​de los ‌instrumentos anteriores, que podían tardar horas en escanear la corona línea por línea, mientras que la región cambia en escalas de tiempo de minutos.

Si los investigadores logran demostrar que el nuevo principio óptico funciona, el siguiente paso podría ser aplicarlo ⁠a una futura misión espacial para observar la atmósfera exterior del Sol.

El último espectrómetro ultravioleta de gran envergadura, el UVCS, funcionó a bordo de la nave espacial SOHO, de la Agencia Espacial Europea y la NASA, entre 1996 y 2013, pero necesitaba muchas horas para cartografiar toda la corona.

Sin embargo, primero deben estar preparados para la breve ventana de totalidad, cuando la Luna ‌bloquee el Sol, lo que permitirá a los científicos observar la corona y pondrá a prueba dos años y medio de trabajo.

"No hay ni espacio ni tiempo para lo imprevisto", dijo la investigadora principal Paola Zuppella, del Instituto de Fotónica y Nanotecnologías de Padua. Añadió que la coordinación del equipo ‌sería tan importante como unas condiciones meteorológicas favorables.

Para llegar a España, el equipo partió el viernes por carretera en lugar de en avión, transportando el instrumento ‌en una furgoneta ⁠para no tener que desmontarlo y volver a montarlo a su llegada. También esperaban evitar cualquier contratiempo durante el ​viaje.

"Dada la situación de los vuelos, que bien podrían cancelarse en el último momento, es mejor asegurarnos de que llegamos ", dijo Landini.

(Redacción de Matteo Negri; edición de David Holmes; edición en español de María Bayarri Cárdenas)