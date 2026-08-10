Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 10 de agosto
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 6 minutos
¡Ojo con los dos números! La Quiniela paga 70 veces lo apostado y este pálpito puede llenarte los bolsillos
💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?
¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que si le pegás a las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. O sea, si ponés $100, te llevás $7.000 en un abrir y cerrar de ojos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo y jugale a ese número que no te deja dormir!
Hace 21 minutos
¿Querés duplicar la emoción? La Redoblona: dos números, dos ubicaciones y un premio que se multiplica
🔄 La Redoblona
Si hoy estás con la corazonada de que la suerte te mira, prestá atención: la Redoblona te permite hacer una apuesta combinada con dos números en dos ubicaciones distintas. ¿Lo mejor? Si salen ambos, el premio se multiplica. Así que ya sabés: buscá tu pálpito, jugale a la combinación y cruzá los dedos para el sorteo de hoy.
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