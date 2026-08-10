Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este lunes, 10 de agosto

💰 ¿Cuánto pagan las 2 Cifras?

¿Andás buscando un pálpito fuerte? Te contamos que si le pegás a las 2 cifras a la cabeza, ganás 70 veces lo apostado. O sea, si ponés $100, te llevás $7.000 en un abrir y cerrar de ojos. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo y jugale a ese número que no te deja dormir!