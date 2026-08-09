El futuro de Coudet en River, en la cornisa: la Copa Sudamericana es clave

La situación de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River Plate se complicó más todavía, después de la derrota por 1-0 frente a Tigre como visitante. El director técnico no habló de plazos exactos para su propio futuro, aunque dejó en claro que conoce la casa (jugó cinco años con la banda roja en el pecho) y reconoció que hoy lo insulta "medio país".

En este contexto tan desfavorable, ya eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi y último en el Torneo Clausura 2026, al DT se le viene nada menos que los octavos de final de la Copa Sudamericana. El rival será el duro Independiente Santa Fe de Colombia, primero en los 2625 metros de altura de Bogotá y luego en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Da la sensación de que la Sudamericana será determinante para el futuro de Coudet en River, al margen de que el ex Rosario Central y Racing aseguró que se tiene confianza para poder revertir la situación. De hecho, recordó que ya la dio vuelta como futbolista, cuando empezó mal y luego terminó siendo ovacionado en el final de las cinco temporadas en la que vistió la camiseta del "Millonario".

A pesar de que también estará el duelo con Argentinos Juniors en el medio de la serie frente a Independiente Santa Fe, lo concreto es que la llave ante los colombianos asoma como fundamental. Si la "Banda" queda afuera del certamen internacional, todo indica que se terminará el ciclo de este técnico, que debutó el 12 de marzo pasado. Con menos de cinco meses en el cargo, la paciencia de la mayoría de los hinchas y de algunos dirigentes con el "Chacho" ya se agotó.

Freitas, uno de los pocos que se salva del incendio en River.

La histórica racha negativa de River con Coudet: 6 derrotas seguidas

Belgrano 3-2 River - Torneo Apertura 2026 - Final. River 1-3 Aldosivi - Copa Argentina - 16avos de final. River 0-1 Barracas Central - Clausura - Fecha 1. Gimnasia de La Plata 1-0 River - Clausura - Fecha 2. River 0-1 Rosario Central - Clausura - Fecha 3. Tigre 1-0 River - Clausura - Fecha 4.

¿Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana?

Ida: miércoles 12 de agosto a las 21.30 horas de Argentina en el estadio Nemesio Camacho de Bogotá, a 2625 metros de altura sobre el nivel del mar.

Vuelta: miércoles 19 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.