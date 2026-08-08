La Provincia entregó 100 computadoras de Conectar Igualdad Bonaerense en Bragado: todos los detalles

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, encabezaron este viernes una jornada de actividades que incluyó la entrega de 100 notebooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de distintas instituciones educativas del distrito.

El acto se realizó en el Palacio Municipal y alcanzó a alumnos y alumnas de ocho establecimientos: las escuelas de Educación Especial N° 501 y N° 502, las escuelas secundarias N° 1, 5, 7, 10 y 11, y el Centro Educativo para la Producción Total N° 26.

Durante la actividad, Bianco destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener Conectar Igualdad como una política provincial destinada a garantizar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas.

“El gobernador Axel Kicillof decidió que Conectar Igualdad Bonaerense sea un programa provincial porque es importante que los chicos cuenten con una computadora para estudiar, divertirse y, a futuro, trabajar, pero no todos tienen la misma oportunidad ni los mismos recursos para acceder a la tecnología”, sostuvo el ministro.

Bianco también señaló que la entrega de los equipos representa un reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes y remarcó la importancia de reducir las desigualdades en el acceso a la tecnología. Por su parte, Barenghi valoró el acompañamiento del Gobierno bonaerense y sostuvo que la entrega de las computadoras permite ampliar las oportunidades educativas para los alumnos del distrito.

“Agradecemos la presencia del Gobierno de la Provincia y todo lo que nos brindan para mejorar la calidad de vida en nuestro distrito”, expresó el intendente. Y agregó que el acceso a las notebooks “posibilita que todos nuestros alumnos tengan acceso a esta tecnología y garantiza que haya igualdad”.

Equipamiento ambiental para el municipio

La agenda también incluyó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer distintas políticas ambientales en Bragado. Bianco y Barenghi encabezaron la distribución de un camión y otros recursos aportados por el Ministerio de Ambiente bonaerense.

Los elementos fueron otorgados en el marco de los programas Energía Limpia, Naturaleza en Bici, Fortalecimiento de la Gestión Integral de Residuos y Educación Ambiental.

Entre los recursos entregados se incluyó un camión destinado a la recolección diferenciada de residuos en origen, además de luminarias LED para espacios públicos, bicicletas para promover el turismo sustentable, indumentaria de trabajo, árboles nativos y bibliotecas temáticas destinadas a jardines de infantes.

De esta manera, la Provincia busca acompañar al municipio tanto en la gestión de residuos como en iniciativas vinculadas con la eficiencia energética, el cuidado del ambiente y la educación ambiental.

Durante la jornada también se presentó una combi financiada con fondos municipales, destinada a la Escuela de Educación Especial N° 502, con el objetivo de fortalecer las herramientas de traslado y asistencia de la comunidad educativa.