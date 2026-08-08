Dirigentes de todo el arco político despiden a Jorge Messi tras su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi, padre del astro futbolístico Lionel Messi, generó una inmediata ola de conmoción y repercusiones en distintos sectores de la sociedad. Como era de esperarse, el arco político argentino no tardó en manifestar su pesar y enviar mensajes de apoyo y condolencias al capitán de la Selección Argentina.

A través de pronunciamientos públicos en redes sociales, referentes de diversos espacios expresaron su profundo dolor y destacaron la calidez, la humildad y la trayectoria de quien fuera un pilar fundamental en la vida del futbolista más importante del mundo.

Entre las primeras reacciones de carácter institucional y provincial se destacaron las de las máximas autoridades de la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, territorio natal de la familia Messi. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro expresó su pesar mediante un sentido mensaje de despedida: "Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos".

En su declaración, Pullaro puso en valor la relación de cercanía que mantenía con el padre del futbolista y agradeció su compromiso con la comunidad local: "Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza".

En la misma sintonía, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, manifestó su dolor y recordó a Jorge Messi desde una perspectiva íntima y cercana, remarcando su identidad local. "Rosarino de alma y corazón, sencillo, buen tipo… Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros", escribió el mandatario rosarino. Además de expresar su gratitud personal al señalar "Gracias por tu amistad", cerró su publicación enviando un "abrazo enorme a toda la familia" en este difícil momento.

A nivel nacional, las repercusiones también se hicieron sentir: Daniel Scioli se sumó a las expresiones de dolor con un mensaje formal e institucional, manifestando: "Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Messi y acompaño en el sentimiento a nuestra leyenda del fútbol mundial y capitán de la Selección Argentina, Leo Messi". El funcionario concluyó su descargo enviando condolencias a "sus familiares y amigos" y cerró con un afectuoso "Fuerza, Leo".

Desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires el mensaje llegó de parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque. El funcionario bonaerense se expresó en X con un texto breve pero representativo del sentir popular: "Fuerza Leo. El país con vos", escribió.

El apoyo a la estrella de la Selección también se hizo sentir desde el Congreso de la Nación, el diputado nacional del Partido Socialista, Esteban Paulón se solidarizó con la sensible pérdida al enviar "un abrazo enorme a Leo y a toda su familia en este momento de profundo dolor por la muerte de Jorge Messi", al tiempo que deseó "Mucha fuerza para todos sus seres queridos. Que descanse en paz".