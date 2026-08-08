Día Internacional del Gato: los consejos que todo dueño primerizo debería conocer para cuidar a su mascota.

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha que busca poner en primer plano el bienestar y el cuidado responsable de estos animales. La jornada fue creada en 2002 y, desde 2020, International Cat Care es la organización encargada de coordinarla a nivel internacional.

Para quienes incorporaron un gato a su familia por primera vez, los primeros días pueden estar llenos de dudas. Aunque suelen ser animales independientes, necesitan cuidados específicos relacionados con su alimentación, higiene, salud y también con el ambiente en el que viven. Estas son algunas recomendaciones fundamentales para acompañarlos desde el comienzo.

Las recomendaciones de los expertos para los dueños primerizos de gatos

Preparar la casa antes de su llegada

Uno de los primeros pasos es adaptar el hogar para que sea un espacio seguro. La ASPCA recomienda preparar un lugar tranquilo donde el gato pueda descansar y esconderse mientras se acostumbra a su nuevo entorno. También es importante asegurar ventanas y puertas, proteger cables y guardar medicamentos, productos de limpieza y otras sustancias que puedan resultar peligrosas.

Además, conviene revisar las plantas que haya en la casa, ya que algunas pueden ser tóxicas para los gatos. Antes de su llegada también deberían estar listos los elementos básicos como recipientes para comida y agua, caja sanitaria, rascador y juguetes.

La alimentación no es igual para todos

La comida debe elegirse teniendo en cuenta la edad, el nivel de actividad y el estado de salud del animal. Los alimentos comerciales completos y equilibrados están formulados para cubrir las necesidades nutricionales de los gatos, pero el veterinario puede indicar cuál es el más adecuado en cada caso.

El agua fresca y limpia debe estar disponible en todo momento. En el caso de los gatitos, es especialmente importante utilizar alimento formulado para esa etapa, ya que durante el crecimiento tienen necesidades nutricionales diferentes a las de un gato adulto.

También es recomendable no improvisar con alimentos para humanos. Algunos ingredientes habituales pueden ser perjudiciales para los gatos y, ante cualquier duda sobre la alimentación, lo mejor es consultar con un profesional veterinario.

Uno de los primeros pasos es adaptar el hogar para que sea un espacio seguro.

La caja sanitaria es fundamental

Uno de los puntos que más atención requiere durante la adaptación es la caja de arena. Debe ubicarse en un lugar tranquilo, accesible y alejado de los recipientes de comida y agua. Además, tiene que mantenerse limpia, la ASPCA recomienda retirar los desechos al menos una vez al día.

En hogares con más de un gato, una recomendación habitual es contar con una caja por animal más una adicional. Si un gato comienza a hacer sus necesidades fuera de la caja, no debería interpretarse simplemente como un problema de conducta: puede existir una causa médica o algún inconveniente con el tipo de arena, el tamaño de la caja o su ubicación.

Un rascador puede evitar problemas con los muebles

Rascar es una conducta natural de los gatos. No se trata simplemente de un comportamiento que haya que eliminar, les permite estirarse, marcar territorio y mantener sus uñas. Por eso, en lugar de intentar impedir que rasquen, lo recomendable es ofrecerles alternativas adecuadas. Un rascador firme y estable, ubicado en un lugar accesible, puede convertirse en el espacio elegido por el animal. También existen diferentes superficies y formatos, por lo que puede ser necesario probar cuál prefiere cada gato.

Las visitas al veterinario también forman parte del cuidado

Una de las primeras tareas para un dueño primerizo debería ser llevar al gato a una consulta veterinaria. El profesional podrá revisar su estado general, establecer un calendario de vacunación y determinar si necesita tratamientos antiparasitarios u otros cuidados.

Las vacunas no deben aplicarse de manera improvisada: el esquema depende de factores como la edad y el estado de salud del animal. También es importante consultar sobre la esterilización y sobre la identificación mediante microchip, especialmente como medida para facilitar su recuperación en caso de pérdida.

Uno de los errores más comunes de quienes tienen un gato por primera vez es esperar que se adapte inmediatamente a la casa y a las personas.

Jugar también es parte de cuidarlo

Que un gato pase buena parte del día durmiendo no significa que no necesite actividad. El juego permite estimular sus comportamientos naturales y puede ayudar a mantenerlo activo. Los juguetes interactivos, las estructuras para trepar y los espacios desde los que pueda observar el ambiente son algunas alternativas para enriquecer su vida cotidiana. También es importante respetar sus momentos de descanso y permitirle acercarse cuando se sienta cómodo.

No hay que forzar el vínculo

Uno de los errores más comunes de quienes tienen un gato por primera vez es esperar que se adapte inmediatamente a la casa y a las personas. Cada animal tiene su propio carácter y algunos necesitan más tiempo que otros para sentirse seguros.

Durante los primeros días, ofrecerle un espacio tranquilo, mantener rutinas y dejar que explore progresivamente puede facilitar la adaptación. En lugar de obligarlo a recibir caricias o permanecer en brazos, es preferible respetar sus señales y permitir que el vínculo se construya de manera gradual.