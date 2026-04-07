La “vida secreta” de los gatos cuando se quedan solos: qué hacen realmente en casa.

Muchos dueños de gatos se hacen la misma pregunta: ¿qué hace mi gato cuando me voy de casa? Aunque la idea de una “vida secreta” resulta tentadora, lo cierto es que su comportamiento responde a su naturaleza felina: independencia, curiosidad y descanso. Lejos de planear travesuras todo el tiempo, la mayoría sigue rutinas bastante previsibles.

¿Qué hacen los gatos cuando se quedan solos en casa?

Dormir (mucho más de lo que imaginás)

El comportamiento más común es, sin sorpresa, dormir. Los gatos pueden pasar entre 12 y 16 horas al día descansando, por lo que aprovechan la ausencia de sus dueños para relajarse sin interrupciones. Este hábito no es pereza: responde a su instinto de conservación de energía, heredado de su pasado como cazadores.

Explorar lo que no pueden cuando estás

Cuando la casa queda en silencio, muchos gatos activan su lado más curioso. Es habitual que recorran ambientes, investiguen rincones o intenten acceder a espacios donde normalmente no pueden entrar. Desde alacenas hasta habitaciones cerradas, todo puede convertirse en territorio de exploración.

Jugar, correr… y cazar “invisible”

Especialmente al amanecer o al anochecer, sus momentos de mayor actividad, los gatos pueden correr, saltar y jugar solos. Muchas veces simulan conductas de caza: persiguen sombras, objetos o incluso nada visible. Es una forma de estimular su instinto natural.

La “vida secreta” de los gatos cuando se quedan solos: qué hacen realmente en casa.

Observar el mundo exterior

Otro pasatiempo clave es mirar por la ventana. Los gatos pueden pasar largos períodos observando el movimiento exterior: personas, autos o pájaros. Esta actividad no solo los entretiene, sino que también estimula su mente.

Buscar tu olor (y tu espacio)

Muchos gatos aprovechan la ausencia para acostarse en lugares que huelen a sus dueños, como la cama o el sillón. Esto no es casual: el olor humano les genera seguridad y refuerza el vínculo, incluso cuando no estás presente.