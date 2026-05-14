Las mejores apps para diseñar tu hogar con IA de manera gratuita

Las mejores apps para diseñar el interior del hogar con IA.

La transformación de espacios en el hogar dio un salto gigante gracias a las aplicaciones basadas en inteligencia artificial que son gratuitas y accesibles para cualquiera. En ese sentido, hay distintas opciones para elegir la que más se ajuste a las necesidades de cada vivienda.

Estas herramientas permitieron a millones de personas poder probar combinaciones de colores, visualizar reformas completas y planificar cambios sin necesidad de conocimientos técnicos.

Las mejores aplicaciones con IA para la decoración del hogar

Entre las opciones más destacadas, Home IA se posicionó como una plataforma que simplifica el diseño virtual. Los usuarios pueden subir fotos de sus ambientes y aplicar estilos decorativos sugeridos automáticamente por la inteligencia artificial, generando imágenes realistas para imaginar el resultado antes de hacer cualquier inversión.

Otra app que ganó popularidad fue Planner 5D, que ofrece más de 5.000 elementos para modificar y decorar espacios con vistas 2D y 3D. Aunque algunas funciones son de pago, la mayoría de las herramientas gratuitas permiten experimentar con estilos y distribuciones directamente desde el teléfono.

Home By Me se destaca por la capacidad de organizar y combinar objetos virtuales, ofreciendo imágenes en calidad 4K que ayudan a anticipar cómo quedaría cada reforma. Además, permite explorar proyectos de otros usuarios para inspirarse y adaptar ideas propias.

Para quienes no tienen experiencia técnica, Playground AI automatiza la generación de imágenes a partir de parámetros básicos elegidos por el usuario, simplificando aún más la creación de composiciones decorativas.

Por su parte, Houzz se especializa en brindar acceso a millones de fotos de interiores ordenadas por estilos, colores y ambientes. Además, permite guardar ideas, explorar productos y mantenerse al día con las últimas tendencias en decoración.

La aplicación Morpholio Board es ideal para arrancar el proceso creativo, ayudando a organizar ideas, experimentar con materialidades y crear paletas de colores. También permite subir y ajustar imágenes propias para probar distintas combinaciones antes de una reforma definitiva.

Finalmente, Paint My Room se enfocó en resolver una de las dudas más comunes: la elección del color. Sus creadores afirmaron que "Permite explorar una amplia gama de tonalidades y guardar combinaciones preferidas". La app facilita visualizar el resultado en fotos reales del espacio, evitando errores cromáticos y gastos innecesarios.