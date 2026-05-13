Tradición pura: cuál es el clásico del tango que versionó La Sole a sus 17 años

Soledad Pastorutti tiene una versión de Garganta con Arena.

En 1998, con apenas 17 años, Soledad Pastorutti se encontraba en la cima de un fenómeno que la tenía como protagonista desde hacía dos años. Para capturar la energía volcánica que desataba sobre el escenario, la artista presentó A mi gente, su tercer álbum y el primero registrado íntegramente en vivo.

Dentro del repertorio seleccionado para esas noches, una pieza destacó por su carga emocional y su audacia interpretativa: Garganta con arena. Escrita originalmente por Cacho Castaña en 1993, la canción nació como un homenaje profundo a Roberto "Polaco" Goyeneche, capturando en su letra la esencia de esa voz quebrada y mística que definió una era del género ciudadano.

Grabado durante una serie de funciones históricas en el Teatro Gran Rex entre agosto y septiembre de aquel año, el disco buscaba plasmar la fuerza inigualable de una joven que, con su poncho al aire, había logrado que el folklore volviera a ser el lenguaje de las multitudes.

Incluir un tango en un álbum de raíces folklóricas fue un movimiento que demostró la versatilidad de la cantante santafesina. La versión de La Sole, a pesar de su corta edad, logró conectar con la melancolía y el respeto que la obra exigía.

Soledad Pastorutti.

Al interpretarla en el Gran Rex, la artista no solo rindió tributo al "Polaco", sino que también tendió un puente entre las tradiciones del campo y la ciudad. La grabación en vivo permitió que el público fuera testigo de una interpretación visceral, donde la potencia vocal de Soledad se puso al servicio de una narrativa tanguera.

El posteo de La Sole en el Día del Himno Nacional

Soledad Pastorutti conmemoró el Día del Himno Nacional Argentino con un emotivo mensaje en sus redes sociales, reafirmando su lugar como uno de los máximos exponentes de la identidad nacional. La artista de Arequito compartió una versión propia de la canción patria, destacada por la potencia vocal que caracteriza a su interpretación grabada en estudio.

La publicación no tardó en viralizarse entre la comunidad del folklore, funcionando como un recordatorio del vínculo inquebrantable de la cantante con los símbolos del país. En una jornada dedicada a celebrar la composición de Vicente López y Planes y Blas Parera, la santafesina volvió a utilizar su voz para conectar con el sentimiento patriótico.