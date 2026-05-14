Un ciudadano expresó su disconformidad con la gestión política y económica de La Libertad Avanza.

Durante una transmisión en vivo de TN, un ciudadano argentino expuso su disconformidad con lo ocurrido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni y criticó duramente la gestión económica y política de Javier Milei.

El mes de mayo comenzó con aumentos en medicina prepaga, transporte público, agua y otros servicios que se desplazan de forma directa a las expensas. Asimismo, esta suba de costos graduales en edificios impacta rápidamente en el bolsillo de muchos argentinos.

En este contexto, los medios salen a la calle con el objetivo de buscar diferentes testimonios de los argentinos. En el transcurso de un móvil de TN, un ciudadano aseguró: “No estoy conforme con este gobierno, no estoy conforme con esta política. Más allá del aspecto individual que puedo tener yo en mi calidad de vida o no, no estoy conforme con nada de lo que veo, y a nivel macro, no estoy conforme con Adorni, tampoco estoy conforme con la ideología”.

Continúan los aumentos en los servicios

Mayo llega con nuevos aumentos que vuelven a golpear la economía de los trabajadores. Las subas impactan principalmente en el transporte, los servicios y los combustibles, los colectivos en el AMBA aumentan entre un 5,4% y más del 8%, con tarifas que arrancan en $837,66 para tramos de 3 a 6 kilómetros.

Además, sube el subte un 5,4% y los peajes de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno alcanzan nuevos valores en hora pico. A esto se suman incrementos de entre 3% y 3,9% en las prepagas y otro 3% en el servicio de agua en el AMBA, sumando más presión sobre la economía diaria.

A pesar de esto, el gobierno sostiene que las subas tarifarias forman parte de una corrección de precios que habían quedado atrasados durante los últimos años. Sin embargo, varios economistas advierten que el problema no pasa solamente por el impacto directo de las tarifas, sino por el efecto que esos aumentos generan sobre el resto de los precios de la economía.