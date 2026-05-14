El video que el Chaqueño Palavecino tenía guardado: así cantaba el máximo referente del folklore antes del éxito

El folklore tiene en el Chaqueño Palavecino a uno de sus referentes más destacados, con más de cuatro décadas de trayectoria, el artista salteño se mantiene vigente con importantes participaciones en eventos, shows y festivales nacionales e internacionales. En redes sociales se viralizó un archivo histórico del famoso cantor en sus comienzos, donde se lo ve brillando en un recital íntimo en el interior del país.

Los medios salteños recuperaron una joya del recuerdo del folklore nacional de los años 90’, cuando un joven Oscar Esperanza empezaba a subirse a los escenarios humildes del norte argentino. En esas imágenes se ve la esencia folklórica del artista y su voz inconfundible ya mostraba la capacidad que todavía mantiene con el paso de los años.

En aquellas primeras actuaciones que se llenan de reacciones de cariño en las redes sociales, se puede observar el estilo tradicional del Chaqueño, así como la pasión inquebrantable y una identidad que más tarde lo transformarían en uno de los máximos referentes del folklore argentino. Incluso muchos lo ubican como sucesor de referentes como Horacio Guaraní, “Chango” Nieto o Jorge Cafrune, entre otros.

Otro archivo del Chaqueño Palavecino cantando un tema de Los Manseros Santiagueños

No es la primera "joya" de archivo que sorprende a muchos amantes del género tradicional, porque hay otro donde se disfruta a Oscar Esperanza cantando en una guitarreada una canción de los famosos Manseros Santiagueños. Como se indicó, antes de los grandes escenarios nacionales e internacionales, de los premios y de los aplausos multitudinarios, el Chaqueño Palavecino empezó cantando como se canta en el norte: con el alma.

Solo necesitaba la melodía de una guitarra para que su voz nacida del monte entonara un sentimiento verdadero. El registro ya es conocido, pero volvió en un reel de Instagram, para que muchos jóvenes descubrieran una “joya” perdida del destacado compositor interpretando Piel Chaqueña, de Onofre Paz y Manuel Jaime.

Este registro íntimo nos devuelve al origen, al joven y soñador cantor en un parador de Metán, en Salta, que todavía no imaginaba que su canto iba a abrazar a todo un país. Años después llegaría el despegue con el disco Amor Salvaje, marcando un antes y un después en su carrera y en la historia del folklore popular.

Y con el tiempo vendrían los grandes reconocimientos, los Premios Gardel, los Premios Grammy, los escenarios históricos y el respeto eterno del pueblo. Pero la esencia siempre fue la misma: cantar verdades, raíces y sentimientos.