Santiago Caputo viajó a Estados Unidos invitado por el Departamento de Estado. El Gobierno republicano está inquieto con el presente y el futuro de Javier Milei. Hay preocupación por las elecciones de 2027, la caída de la imagen del Presidente por el caso Adorni, la economía, la inflación y los frenos del mandatario a reclamos de EEUU, como los ítems de los laboratorios incluidos en el acuerdo entre ambos países.

Según pudo averiguar El Destape, Caputo estuvo esta semana en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado. Su viaje coincidió con la gira de Donald Trump a China. Por eso no tuvo reuniones con altos mandos pero sí con sus equipos. Estuvo con los alfiles de Marco Rubio, Secretario de Estado. Además, una de las reuniones más importantes fue con Michael Jensen, asistente especial de Trump y Director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Caputo le va a traer el mensaje a Milei que se llevó de Estados Unidos. Allí hay mucha preocupación por la reelección del Presidente, la cual impulsa y apoya el trumpismo. La caída en la imagen del mandatario argentino por los problemas económicos y los casos de corrupción con Manuel Adorni como protagonista fueron epicentro de las charlas del asesor.

En medio de estas dudas de EEUU se coló la versión de que Adorni podría renunciar en medio del Mundial tras la presentación de su declaración jurada en el caso donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo antes podría llamarlo a indagatoria. EEUU mira todo el panorama.

Una fuente gubernamental explicó a El Destape sobre esta visita de Caputo a EE.UU.: "Ellos saben todo lo que pasa acá en Argentina. Todo. Lo convocaron a Caputo básicamente para confirmar información del Gobierno de primera mano. Es el asesor de Milei, lo llamaron en representación de eso", revelaron. Se espera una reunión cara a cara en los próximos días en la quinta de Olivos entre Milei y Caputo donde el asesor le narrará el mensaje de Estados Unidos.

Una persona de confianza de Milei no cree que el Presidente vaya a ceder a la insinuación de EE.UU. de pedirle la renuncia a Adorni. "No sería la primera vez que Javier le pone un freno a USA. De hecho Quirno frenó todo lo de medicamentos y semillas. No lo veo a Javier soltando a Manuel por ahora. La preocupación del establishment y de la embajada es que Milei es ingobernable e impredecible", explicó a El Destape.

Milei por ahora frena un reclamo de EE.UU. sobre las patentes de los laboratorios argentinos para terminar de sellar el tratado de libre comercio entre Argentina y Trump. Los laboratorios nacionales habían planteado su rechazo bajo el argumento de que facilitaría los monopolios extranjeros, encarecería los medicamentos y rompería con la soberanía sanitaria del país.

Este viaje vuelve a ponerlo en el centro de la escena al asesor presidencial, en medio del avance de Karina Milei sobre sus áreas, que en las últimas horas se vieron jaqueadas con la jugada de poner a Sebastián Pareja (delfín de la hermanísima) a cargo de la comisión que controlará en qué gasta de manera reservada el dinero de la SIDE liderada por Santiago Caputo.