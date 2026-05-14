Podría paralizarse la búsqueda de los bebés robados en la Dictadura: peligra el Banco de Datos Genéticos

Luego de la denuncia desde el exterior sobre la paralización y suspensión del envío de kits de ADN a los diferentes consulados, desde Abuelas de Plaza de Mayo lanzan una nueva acusación contra el gobierno de Javier Milei por "ahogo presupuestario" contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Frente a este nuevo ataque contra la identidad, aseguran que existe un peligro real de parálisis ante la falta de crédito presupuestario. Cabe remarcar que es un organismo clave para la identificación de nietos y nietas apropiados en la última dictadura cívico-militar.

La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a la Justicia que el “organismo enfrenta una situación crítica de operatividad, derivada exclusivamente de la insuficiencia de crédito presupuestario, que compromete la continuidad de servicios esenciales (limpieza, vigilancia, mantenimiento de edificio, entre otros) próximos a su vencimiento”. En esa misma línea, a través de un comunicado, advierten que como consecuencia pueden existir suspensiones o demoras en la producción de pericias genéticas, de las mandas judiciales vigentes y hasta alteraciones de condiciones técnicas claves para la validez de los procesos.

Desde Abuelas remarcan que las complicaciones en el funcionamiento del Banco de Datos también podría generar fallas en la "adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial, pruebas que han llevado más de 40 años de reconstrucción, a partir de perfiles genéticos de familiares que ya no están y que resultan centrales para la resolución de delitos de lesa humanidad".

"Esto podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad", expresaron. Actualmente, el BNDG cuenta con más de 1000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos e hijas; además de todos aquellos hombres y mujeres que dudan de su origen y familiares que buscan a sus niños y niñas desaparecidos. En total, son cerca de 32.000 muestras ingresadas.

En un nuevo ataque negacionista del mileísmo, desde Abuelas remarcan que es responsabilidad del Estado argentino "cumplir las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente a los autores de graves violaciones a los derechos humanos". Y en este caso, de hacer cesar el delito mediante la identificación de víctimas.

Ataques contra el BNDG en la era Milei

No es la primera vez que desde el organismo de Derechos Humanos denuncian ataques por parte del mileísmo contra el histórico banco reconocido a nivel mundial, que se convirtió en institución modelo para el resto de los países. "Está siendo atacado desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Primero con la Ley Bases, que logramos revertir en el Congreso de la Nación para evitar que -junto a otros organismos autónomos y autárquicos- fuera modificado o disuelto; luego con el Decreto N° 351/2025, que intentaba su intervención de hecho", manifiestan en el comunicado.

En este contexto, se ordenó al Poder Ejecutivo "restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas, algo que aún no ha ocurrido en su totalidad". Por esa razón, denuncian firmemente que el único objetivo del ahogo presupuestario es su parálisis total y definitiva.

"El Banco enfrenta una situación crítica de operatividad que pone en riesgo los estándares de conservación de restos y archivos biológicos. Cualquier interrupción en las condiciones de conservación, refrigeración, climatización, bioseguridad o monitoreo ambiental constituye un riesgo para la preservación de esta evidencia genética. A lo largo de estos años, además de los 140 casos de niños desaparecidos resueltos, el organismo pudo reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos, que no se vinculan con el terrorismo de Estado", apuntaron.

A mediados de este mes, en un trabajo conjunto con el Equipo de Antropología Forense (EAAF), se logró identificar a un total de 17 personas que permanecían desaparecidas luego de haber sido secuestradas en "La Perla", uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más famosos que funcionó en la provincia de Córdoba. Previamente, reconocieron a otros siete.

La mantención del Banco de Datos Genéticos es una responsabilidad estatal y al mismo tiempo, una medida clave para cumplir compromisos internacionales asumidos en materia de Derechos Humanos por parte de Argentina. "Su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino", advierten.

El pedido a la Justicia

“No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, indicó la directora técnica, Herrera Piñero, en una carta enviada a diversos tribunales y juzgados federales.

En la carta publicada por Abuelas, solicitan al Poder Judicial que intime al Gobierno nacional a garantizar "de manera urgente" el normal funcionamiento del BNDG. "También reclamamos a ambas Cámaras del Poder Legislativo que asuman un rol activo e inmediato en defensa de este organismo fundamental y que se comprometan con medidas concretas", pidieron.

A su vez señalaron a tribunales y juzgados federales que la parálisis del organismo afecta a su propia laboral, a la de otros organismos del Estado -que deben garantizar la búsqueda de bebés robados en la dictadura- y a la defensa del derecho a la Identidad. Entre ellas, enumeran: la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE).

"Ante el riesgo de parálisis de uno de los engranajes fundamentales para la búsqueda de los desaparecidos vivos, reiteramos nuestro pedido al Poder Judicial y Legislativo para que exija al Gobierno nacional que garantice los recursos necesarios y cumpla con sus obligaciones legales, constitucionales e internacionales. Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos", sentenciaron.