Sorpresa en San Lorenzo: la figura del Ciclón que puede jugar el Mundial 2026

Una noticia movilizó a todo San Lorenzo este jueves 14 de mayo y se trata de lo que sucedió con una de las principales figuras del equipo que dirige Gustavo Álvarez. Se trata de Jhohan Romaña, defensor del "Ciclón" que tuvo hasta el momento un gran primer semestre y es una pieza clave del conjunto de Boedo desde hace tiempo.

El experimentado zaguero está ante la posibilidad de ir al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con Colombia y su presencia en la prelista no tardó en trascender. En cuanto a sus números con el seleccionado "Cafetero" hasta hoy es nulo, ya que no integró convocatorias para disputar encuentros amistosos o por Eliminatorias. Esta vez, está ante la gran chance de su carrera de jugar el prestigioso torneo por el gran presente que vive.

Romaña convocado en la prelista de Colombia de cara al Mundial 2026

El nacido en Apartadó es uno de los ocho que se desempeñan en el fútbol argentino que fueron elegidos por Néstor Lorenzo de los 55 que aparecen entre los convocados. Antes del 1° de junio, el DT argentino tendrá que reducir la nómina para que queden los 26 definitivos para afrontar la Copa del Mundo y el central se perfila para estar. Por supuesto, no la tendrá fácil por la competencia que tiene, pero no pierde las esperanzas de estar en el certamen.

Su citación no es casualidad y sus números en el "Ciclón" lo demuestran. Es fundamental en defensa y lo demostró recientemente en el duelo ante River Plate en el Torneo Apertura más allá de la eliminación de su equipo. De hecho, hasta está en los planes del "Millonario" desde hace tiempo para ser refuerzo y fue pretendido por Marcelo Gallardo antes de su salida por malos resultados como también por Gustavo Costas en Racing. En principio, deberá afrontar con San Lorenzo los duelos por Copa Sudamericana ante el Santos de Neymar, Recoleta FC y la Copa Argentina para luego apuntar al Mundial 2026 en caso de que esté convocado por Lorenzo.

Jhohan Romaña en la prelista de Colombia para el Mundial 2026

Los números de Romaña en San Lorenzo

Partidos jugados : 102.

: 102. Goles : 2.

: 2. Asistencias : 2.

: 2. Títulos: no ganó.

Los jugadores argentinos en la prelista de Lorenzo en Colombia de cara al Mundial 2026

Álvaro Montero - Vélez.

Santiago Arias - Independiente.

Jhohan Romaña - San Lorenzo.

Kevin Castaño - River.

Juan Fernando Quintero - River.

Edwuin Cetré - Estudiantes de La Plata.

Sebastián Villa - Independiente Rivadavia de Mendoza.

Jáminton Campaz - Rosario Central.

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