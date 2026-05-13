La IA de Meta llega a Threads

La novedad apunta a reforzar el perfil conversacional de la app.

Meta empezó a probar una nueva función de inteligencia artificial en Threads que permitirá a los usuarios recibir respuestas automáticas dentro de conversaciones públicas. La herramienta funciona a través de menciones a @meta.ai y busca ofrecer contexto en tiempo real sobre temas en tendencia, noticias de último momento o recomendaciones, directamente desde el feed de la plataforma.

La novedad apunta a reforzar el perfil conversacional de Threads, una red social que desde su lanzamiento intenta diferenciarse por el intercambio en tiempo real. Según explicó Meta, los usuarios con cuentas públicas podrán mencionar a @meta.ai en publicaciones o respuestas para hacer preguntas específicas como por qué se habla de un evento deportivo, qué temas son tendencia o cuáles son los looks más comentados de una gala. La IA responderá públicamente dentro del mismo hilo y lo hará en el idioma original de la publicación gracias a su soporte multilingüe.

Cómo funcionarán las respuestas de Meta AI en Threads

El sistema está impulsado por Muse Spark, la tecnología de inteligencia artificial de Meta que procesa las menciones y genera respuestas automáticas desde la cuenta oficial @meta.ai. La compañía aclaró que estas respuestas serán visibles para todos los usuarios y que seguirá ajustando la experiencia en función del feedback recibido durante esta etapa de pruebas.

Meta también explicó que quienes no quieran interactuar con las respuestas de IA podrán reducir su presencia dentro del feed. Para eso, Threads permitirá silenciar la cuenta @meta.ai, marcar publicaciones con la opción “No me interesa” u ocultar respuestas automáticas dentro de publicaciones propias.

Otras novedades en Threads

Nuevo logo

Además del anuncio relacionado con inteligencia artificial, Threads presentó una nueva versión de su logo. La empresa aseguró que el rediseño busca representar una plataforma enfocada en conversaciones dinámicas y en constante movimiento.

El nuevo aspecto visual fue desarrollado para acompañar la evolución del servicio y reforzar la identidad propia de Threads dentro del ecosistema de aplicaciones de Meta. El proceso creativo detrás del cambio fue compartido por el diseñador @chrisclaredesign.

El rediseño busca representar una plataforma enfocada en conversaciones dinámicas.

Llegan los mensajes privados

Otra de las novedades importantes es la incorporación de mensajería en Threads.com. La función lleva por primera vez los chats privados individuales y grupales a la versión de escritorio de la red social.

Meta explicó que muchas conversaciones comienzan en publicaciones públicas y luego continúan en mensajes privados, algo que se transformó en un motor clave de engagement dentro de la plataforma. Desde el lanzamiento de la mensajería en móviles el año pasado, la actividad creció de manera sostenida.

Según datos compartidos por la compañía, durante 2026 los usuarios están enviando un 30% más de mensajes por semana, alcanzando un promedio cercano a los 350 millones de mensajes directos semanales en Threads.