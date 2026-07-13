Impulsado por el Previaje Riojano, el turismo local alcanzó hasta un 80% de ocupación en La Rioja

Gracias al programa del Previaje Riojano, la provincia comenzó las vacaciones de invierno con un importante movimiento turístico que permitió alcanzar picos de ocupación hotelera de hasta el 80% en sus principales destinos. De acuerdo con los datos del Observatorio Económico de Turismo, el desempeño acompañó la dinámica registrada a nivel nacional y mostró un crecimiento respecto del mismo período de 2025, lo que consolida la actividad en distintas regiones de la provincia.

En ese contexto, el Gobierno de La Rioja fortalece el turismo mediante políticas de promoción y herramientas como el Previaje Riojano con Chachos, iniciativa que durante esta primera semana de receso impulsó el consumo en los establecimientos adheridos y acompañó el movimiento de visitantes en todo el territorio provincial.

La región Oeste fue la que registró los mejores niveles de ocupación y alcanzó el 80%, impulsada principalmente por la afluencia de turistas a Chilecito y Villa Unión, dos de los destinos más elegidos durante el receso invernal.

Las distintas regiones mostraron un buen desempeño

Los Llanos Riojanos registraron un notable nivel de ocupación hotelera al alcanzar el 75%. El destino más destacado de la región fue Olta, impulsado principalmente por el gran atractivo y la convocatoria de la Fiesta Provincial del Cabrito.

Por otro lado, la región norte promedió un 45% de ocupación en su territorio. Sin embargo, las Termas de Santa Teresita se posicionaron como un punto clave al registrar picos del 80%, lo que evidencia el interés de los turistas por las diversas propuestas de la zona.

En términos generales, la actividad turística provincial mostró una evolución favorable durante este período. El crecimiento se vio reflejado en un incremento del 12% en la ocupación hotelera en comparación con el mismo fin de semana del año anterior.

El Previaje Riojano fortalece el turismo y el comercio local

Durante la primera semana de vacaciones, el programa Previaje Riojano con Chachos logró una excelente aceptación entre los turistas. Los visitantes aprovecharon activamente este beneficio tanto para recorrer diferentes destinos de la provincia como para realizar consumos en los locales vinculados.

Esta herramienta es impulsada por el Gobierno provincial en un trabajo articulado con el sector privado. Su objetivo principal es fortalecer de manera directa la actividad turística y acompañar activamente al comercio local en una de las temporadas de mayor movimiento del año.

De esta manera, la iniciativa funciona como un motor clave para dinamizar la economía regional. El programa logra transformar el flujo de visitantes en un impacto económico positivo y distribuido en todo el territorio riojano.