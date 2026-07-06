Quintela impulsa una ley para atraer inversiones y potenciar el turismo como motor del desarrollo riojano

En el marco de las políticas que lleva adelante La Rioja para fomentar y promover el turismo en la provincia, el gobernador Ricardo Quintela celebró el nuevo proyecto que ingresó a la Legislatura con el fin de fortalecer el desarrollo del sector. El objetivo será generar condiciones favorables para la llegada de inversiones privadas y consolidar un marco normativo moderno y sostenible.

"Más turismo significa más trabajo genuino y nuevas oportunidades para las riojanas y los riojanos. Por eso presentamos a la Legislatura la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas, una herramienta para seguir fortaleciendo al turismo como uno de los grandes motores del desarrollo de nuestra provincia", detalló el mandatario provincial en su cuenta persona X respecto al impacto que se generará en la economía.

"Vamos a acompañar a todos, desde el pequeño artesano y las pymes gastronómicas hasta los grandes proyectos hoteleros y la infraestructura que necesita La Rioja para seguir creciendo. Lo haremos con las mejores exenciones fiscales del país, créditos accesibles a través de Banco Rioja y un Estado, que acompañe y brinde previsibilidad a quienes decidan invertir", reflexionó el mandatario.

Más incentivo al turismo

Este proyecto forma parte del PlanTur La Rioja 360 y del Observatorio Turístico Provincial, dos iniciativas impulsadas para consolidar una política de desarrollo turístico de largo plazo. La propuesta apunta a ampliar y diversificar la oferta de la provincia, fortalecer la infraestructura y los servicios, incentivar la llegada de inversiones privadas y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico en las distintas regiones riojanas.

Durante la presentación, legisladores provinciales y los integrantes de la Comisión de Turismo manifestaron su respaldo a la iniciativa y ratificaron el compromiso de acompañar su tratamiento legislativo hasta su futura promulgación. En ese sentido, destacaron la importancia de construir una norma con una visión integral y participativa, en la que se convocó a los actores vinculados al sector para enriquecer el debate y fortalecer el proyecto.

Asimismo, coincidieron en que el turismo representa uno de los principales motores del desarrollo económico de La Rioja, por su capacidad para generar empleo, dinamizar las economías regionales y potenciar la inversión privada. Por ello, remarcaron la necesidad de contar con un marco normativo que brinde previsibilidad y fomente el crecimiento sostenido de la actividad.

La iniciativa contempla un paquete de incentivos que incluye exenciones impositivas y líneas de financiamiento accesibles a través de Banco Rioja. Estas herramientas estarán destinadas a acompañar proyectos de distinta escala, desde pequeños emprendimientos artesanales y gastronómicos hasta inversiones en hotelería, infraestructura y otros desarrollos estratégicos para el sector turístico.