Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 5 de julio

Buenos días desde Capital Federal. El servicio meteorológico oficial reporta que a las 03:00 la temperatura es de 7°C con una sensación térmica de 6°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad alcanza el 90%, lo que genera una atmósfera húmeda pero sin riesgo de lluvia: la probabilidad es 0% y no se esperan precipitaciones.

El viento sopla del sector sur a 7 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h, apenas perceptibles. La visibilidad es buena, de 25 km, y la presión atmosférica se ubica en 1025 hPa, estable. No se reporta niebla. La cota de nieve está alta, a 3600 metros, así que sin chances de nevada en la ciudad.

Para los que salgan temprano, el punto de rocío en 5°C y la nubosidad del 94% anticipan una mañana mayormente cubierta pero sin novedades. Ideal para un paseo con abrigo ligero. Seguí acá la evolución del clima en el liveblog de El Destape.