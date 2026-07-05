Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 5 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 7 minutos
Madrugada fresca y sin lluvia: así arranca el domingo en Capital Federal
Buenos días desde Capital Federal. El servicio meteorológico oficial reporta que a las 03:00 la temperatura es de 7°C con una sensación térmica de 6°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso y la humedad alcanza el 90%, lo que genera una atmósfera húmeda pero sin riesgo de lluvia: la probabilidad es 0% y no se esperan precipitaciones.
El viento sopla del sector sur a 7 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h, apenas perceptibles. La visibilidad es buena, de 25 km, y la presión atmosférica se ubica en 1025 hPa, estable. No se reporta niebla. La cota de nieve está alta, a 3600 metros, así que sin chances de nevada en la ciudad.
Para los que salgan temprano, el punto de rocío en 5°C y la nubosidad del 94% anticipan una mañana mayormente cubierta pero sin novedades. Ideal para un paseo con abrigo ligero. Seguí acá la evolución del clima en el liveblog de El Destape.
Hace 21 minutos
Madrugada helada: 7°C y humedad del 90% en Capital Federal
La madrugada porteña arranca con 7°C y un cielo parcialmente nuboso. La sensación térmica es de apenas 6°C debido a la alta humedad del 90%.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias durante la madrugada (probabilidad 0%). La visibilidad es de 25 km y el viento sopla a 7 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h.
La presión atmosférica se ubica en 1025 hPa, estable. El punto de rocío en 5°C indica un ambiente húmedo. La cota de nieve está a 3600 metros, sin riesgo de nieve en la ciudad.
Para el resto de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga baja. Seguí el minuto a minuto del clima en El Destape.
Hace 1 hora
Frío y nubes: así arranca el domingo en Capital Federal
Arrancó el domingo con 7°C y un cielo parcialmente nuboso en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 03:00, la sensación térmica es de apenas 6°C, por lo que el frío se siente más intenso. La humedad es alta, del 90%, y el viento sopla del sector a 7 km/h con ráfagas de hasta 18 km/h.
No hay probabilidad de lluvia (0%), así que la jornada arranca completamente seca. La visibilidad es buena, de 25 km, y la presión atmosférica se ubica en 1025 hPa, estable. La nubosidad alcanza el 94%, pero no se esperan precipitaciones. El punto de rocío está en 5°C y la cota de nieve en 3600 metros.
Un amanecer ideal para salir abrigado y disfrutar del domingo sin paraguas. Seguí en vivo la evolución del clima con los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
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