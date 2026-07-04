Hito sanitario: Formosa obtuvo la licencia para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia y avanza en la calidad del diagnóstico

La provincia de Formosa dio un paso decisivo en el desarrollo de la medicina nuclear al obtener la autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) para instalar el Ciclotrón y la Radiofarmacia en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia "Dr. Néstor Kirchner" (CEMENURNK). La habilitación permitirá avanzar hacia la producción local de radiofármacos, insumos esenciales para estudios oncológicos de alta complejidad.

La inversión provincial estará destinada a completar la infraestructura que requiere este tipo de tecnología, incluyendo la construcción de un búnker de alta seguridad diseñado bajo estándares de ingeniería nuclear y la incorporación del equipamiento especializado necesario para el funcionamiento del Ciclotrón y la Radiofarmacia.

El aval fue otorgado luego de que la ARN verificara el cumplimiento de todos los requisitos vinculados a la seguridad nuclear, lo que habilita el inicio de la etapa final para la puesta en marcha del proyecto. Con esta autorización, Formosa se encamina a completar dentro de su territorio todo el circuito de producción, fraccionamiento y utilización de radiofármacos, lo que se incorpora al reducido grupo de provincias que cuentan con esta capacidad tecnológica.

La producción local permitirá garantizar el abastecimiento permanente de radiofármacos, reducir los tiempos de espera para los pacientes, evitar las dificultades derivadas del traslado de los insumos desde otros puntos del país y brindar mayor previsibilidad a quienes necesitan estudios de medicina nuclear.

Asimismo, el desarrollo de esta infraestructura posicionará al Centro de Medicina Nuclear como un establecimiento con capacidad para proyectarse como referente regional, con posibilidades de abastecer a otras provincias del norte argentino e incluso a países limítrofes.

Cumplir con lo prometido

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias del 2026, el gobernador Gildo Insfrán había anunciado que la Provincia iniciaría la etapa final del proyecto mediante una inversión de 12.800 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos del Tesoro Provincial. "Vamos a iniciar la etapa final de la puesta en marcha del Ciclotrón, que comprende la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de equipamiento especializado con una inversión estimada de $12.800 millones de pesos", aseguró.

"Este avance nos permitirá producir radiofármacos para el diagnóstico de alta precisión, consolidando la soberanía tecnológica y sanitaria en un área crítica", afirmó y destacó que "con ello brindaremos más cobertura y mejores tratamientos a los formoseños, consolidándonos como un centro público de referencia en medicina nuclear".

Un nuevo paso hacia la autonomía tecnológica y científica

La puesta en funcionamiento del Ciclotrón permitirá dejar de depender del envío de radiofármacos desde Buenos Aires, y completará en Formosa todo el proceso necesario para la realización de estudios de alta complejidad, como los que actualmente se llevan adelante mediante el equipo PET/CT incorporado en 2024.

Desde su creación, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia apostó por incorporar tecnología de última generación para ampliar la capacidad del sistema público de salud y garantizar que los pacientes puedan acceder a diagnósticos y tratamientos de excelencia sin necesidad de trasladarse fuera de la provincia, independientemente de que cuenten o no con cobertura social.

La autorización de la Autoridad Regulatoria Nuclear representa un avance estratégico para la provincia, al incorporar una capacidad científica y tecnológica que hasta ahora estaba concentrada en pocos centros del país. De esta manera, Formosa fortalece su infraestructura sanitaria, amplía el acceso a diagnósticos oncológicos de alta precisión y consolida una política pública orientada al desarrollo de la medicina nuclear y a la soberanía tecnológica en salud.