Se rompió el bloque de LLA en Quilmes y crece la interna libertaria

La interna libertaria en el distrito de Quilmes está en llamas. El concejal localRicardo Rij rompió con La Libertad Avanza y armó su propio espacio político. Según detalló el portal local, el termómetro, el dirigente dijo que volverá a “su fuente que es el Frente Renovador”.

Rij explicó que pese a que su lugar al frente del bloque salió hace pocos días por un acuerdo previo, su decisión de abandonar La Libertad Avanza “estaba trabajada hace bastante”, porque “el espacio no me representaba”. Además afirmó que “se reunió con Sergio Massa, y posteriormente con el diputado Roberto Vázquez” con quién terminaron de “acordar armar el monobloque y volver a trabajar en el Frente Renovador”. El nuevo espacio se llamará Bloque “Renovación Quilmeña”.

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El comunicado de LLA

Tras conocerse la decisión de Rij, el espacio libertario emitió un comunicado que tituló: “De traicionar al vecino no se vuelve”. El mismo deja de manifiesto la “condena” a la decisión del concejal Ricardo Rij de "traicionar el mandato con el que fue elegido por los vecinos” de Quilmes. “Quienes lo acompañaron con su voto lo hicieron para representar las ideas de la libertad. Por respeto a esa voluntad popular, le exigimos que haga entrega de la banca que obtuvo bajo el nombre y los valores de este espacio”, indicaron.

Además, el bloque libertario pidió “disculpas a los vecinos” por un “fraude ideológico de quien entregó sus ideas al mejor postor”. El compromiso de este bloque es con quienes confiaron en este proyecto y con la palabra. No vamos a tolerar que nadie utilice la representación que le otorgaron los bonaerenses. Nuestro partido seguirá luchando para construir una nueva cultura política basada en convicciones y moral, lejos de las prácticas habituales de compra y venta de voluntades políticas del kirchnerismo y del massismo que envenenaron la provincia y vinimos a enfrentar”, cerraron.

Sobre dicho comunicado Rij le restó importancia: “Sale sin firmas no lo considero en lo absoluto”, y agregó que “los términos que usan de traicionar al votante está lejos de lo que uno hizo y hace por el vecino quilmeño, es fácil hablar y no hacer. No le di mucha importancia, no sé quién lo sacó y no me interesa”.

Acerca de cómo seguirá su camino político afirmó: “Voy a trabajar para el vecino, y ante críticas al ejecutivo uno va a trabajar con el oficialismo planteando las cosas donde se deben plantear para poder cambiarlas, ante las demandas, uno lo va a plantear dentro del espacio para solucionarlas, voy a trabajar mancomunadamente, el Frente Renovador es parte del gobierno local, y estaré acorde”. “No voy a hacer solo tik tok y estando en las redes, hay que llevar soluciones, y aportar donde me sienta más cómodo aportando, llevar las ideas a donde están las soluciones”, cerró.

En las redes sociales, la salida de Rij volvió a encender la interna libertaria. El reconocido troll Traductor te ama vinculado a las filas de Santiago Caputo en la Casa Rosada atacó a Sebastián Pareja -cercano a Karina Milei- por la renuncia del legislador.