Aston Martin contará con un motor Honda mejorado para Zandvoort

Imagen de archivo del piloto canadiense Lance Stroll, de Aston Martin, en plena acción durante el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno, en el Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

Aston Martin, uno de los equipos de la ‌cola del ‌campeonato mundial de Fórmula Uno, contará con un motor Honda mejorado tras el parón de agosto, a partir del Gran Premio de Países Bajos, según ​declaró este ⁠jueves Shintaro Orihara, responsable de ‌pista del fabricante japonés.

Aston ⁠Martin, que actualmente ⁠ocupa el décimo puesto en la clasificación de constructores con un punto ⁠en ocho carreras, también ​tiene previsto estrenar un ‌chasis sustancialmente revisado ‌a partir del Gran Premio ⁠de Hungría, en julio.

El motor Honda es considerado por muchos como el peor de ​la parrilla ‌en lo que supone una nueva era para los fabricantes de unidades de potencia.

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"Estamos trabajando duro para ⁠completar nuestra lista de tareas y conseguir llevar la nueva unidad de potencia a Países Bajos. Ese es nuestro objetivo", declaró Orihara a los periodistas antes del Gran ‌Premio de Gran Bretaña.

"No creo que vayamos a alcanzar a Mercedes o a RBPT (Red Bull Powertrains) de un solo golpe (...) Necesitamos dar ‌otro paso de cara al futuro para ponernos a la altura ‌de los ⁠mejores", señaló.

El Gran Premio de Países Bajos se ​celebrará en Zandvoort el 23 de agosto.

Con información de Reuters