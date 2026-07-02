Los pilotos darán una vuelta a Silverstone en autos de Lego antes del Gran Premio de Gran Bretaña

Imagen de archivo de varios pilotos a bordo de autos de réplica de Lego a tamaño real durante el desfile de pilotos en el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno en el Autódromo Internacional de Miami, Florida, EEUU.

Los pilotos de Fórmula Uno darán una vuelta de ‌honor por Silverstone ‌antes del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo en miniautos construidos con piezas de Lego.

Esta iniciativa forma parte de una serie de actividades en el marco de la colaboración entre la organización deportiva propiedad ​de Liberty ⁠Media y el fabricante de juguetes danés, ‌tras los eventos celebrados en ⁠varias carreras en 2025.

El ⁠año pasado, en Miami, los pilotos salieron a la pista que rodea el Hard Rock ⁠Stadium en 10 autos eléctricos biplaza ​a tamaño real construidos con ‌piezas de Lego.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El pasado ‌julio, los tres primeros clasificados en el ⁠Gran Premio de Gran Bretaña fueron premiados por sus esfuerzos con trofeos construidos con piezas de Lego.

Y más tarde, en ​Las ‌Vegas, se utilizó un Cadillac de los años 50 construido con Lego —formado por más de 418.000 piezas y conducido por el actor Terry Crews— ⁠para llevar a los tres primeros pilotos al podio.

Los bólidos para el desfile de pilotos de la carrera de este año están fabricados cada uno con más de 28.000 piezas y son capaces de alcanzar velocidades de ‌hasta 25 km/h con ruedas estándar de kart, un ritmo glacial en comparación con lo que viene a continuación.

Llevan las libreas de los equipos para 2026 y los números de ‌los pilotos, y pesan unos 280 kilos, de los cuales 65 kilos son piezas .

Un equipo ‌de 20 ⁠diseñadores, ingenieros y constructores de Lego de una fábrica de Kladno, ​en la República Checa, tardó más de 6.400 horas en crear los autos.

Con información de Reuters