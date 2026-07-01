Sorpresa en Uruguay: Marcelo Bielsa sería reemplazado por un viejo conocido del fútbol argentino

Un viejo conocido del fútbol argentino llegaría a la Selección de Uruguay por Bielsa.

El ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay terminó de la peor manera, con la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador rosarino de 70 años brindó una extensa conferencia de prensa para argumentar los motivos de su despedida, desmintió problemas internos con el plantel profesional y ya tiene a un gran candidato a reemplazarlo después de la frustrante Copa del Mundo.

De acuerdo con la información de diversos portales deportivos "charrúas", Sebastián Washington Abreu se perfila para ocupar ese sitio en el banco de los suplentes de "La Celeste". Se trataría, en el caso de confirmarse, de una sorpresa por la escasa experiencia que tiene el exdelantero de River Plate y San Lorenzo de Almagro en esta función.

Abreu es el principal candidato a reemplazar a Bielsa como DT de Uruguay

El "Loco" apenas comenzó a dirigir en el 2019, cuando fue director técnico interino de Santa Tecla de El Salvador. Posteriormente, pasó por Boston River de su país natal, Always Ready de Bolivia, Paysandú de Uruguay, César Vallejo de Perú, Dorados de Sinaloa y Tijuana, estos dos últimos de México. Consiguió una Copa nacional con Santa Tecla como el único título en este rol. En total, dirigió 140 partidos oficiales con 41 victorias, 58 derrotas, 41 empates, un 39.05% de efectividad, 176 goles a favor y 207 tantos en contra.

Las críticas de Abreu a Bielsa antes del Mundial 2026

En la previa al fracaso del bicampeón en la Copa del Mundo, el exgoleador contestó en ESPN F90 de Argentina a la pregunta de si le gustaba Bielsa: "El relojito cucú sonaba... No me hagas hablar, estaba tomando mates tranquilo. No, no me gusta. Respondí. Porque tenés que adaptarte a la cultura, los entrenadores tienen que saber a dónde llegan”. Incluso, lapidó a los dirigentes de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol): “Tomaron la decisión de querer elevar el nivel, que claramente lo tiene, pero interpreto que vos no podés venir a un lugar a querer imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país donde estás”.

“Muchas veces en el fútbol vamos con la metodología, los sistemas tácticos, pero no vamos con la gestión, que no siempre se evalúa...”, agregó el exfutbolista. “El nombre era espectacular, pero faltó sentar bases. Era decir: ’Uruguay es esto, el complejo es esto, esta línea se tiene que respetar’. Ha cambiado todo, modificó todo”, disparó munición gruesa acerca del proyecto integral en el combinado nacional.

"Loco" por "Loco": Abreu, cerca de ser el DT de Uruguay.

“Uruguay generó un precedente de 15 años de mantener una línea de conducción humana, en donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, era más importante el utilero que (Diego) Forlán”, rememoró el "Loco". A diferencia de lo que ocurrió con el estratega argentino, repasó que en aquel entonces con Oscar "Maestro" Tabárez “se generó una conexión con el pueblo impresionante y esas cosas tenés que cuidarlas porque es muy difícil poder construirlas".

Incluso, Abreu minimizó que Uruguay haya clasificado al Mundial 2026 de la mano de Bielsa porque “este es el quinto Mundial consecutivo al que se clasifica Uruguay y lo hizo en el quinto puesto, no es que fue despegado como el Bielsa del 2002 con Argentina...". "La gente de la AUF está preparada. Pero me parece que no cuidaron, o no supieron cómo, mantener la línea de valores que se tenía”, profundizó.

Por último, "Seba" consideró: “Después del Mundial, habrá que reconstruir todo eso, porque en este caso, el entrenador no hace lo que hacía Tabárez, de estar supervisando a todas las categorías, perdimos esa conexión. No estoy diciendo que esté mal o bien la mentalidad del entrenador, pero para los que vivimos una etapa en la cual pudimos reconstruir algo tan lindo que es posicionar a Uruguay en lo alto, eso se perdió. Ahora, lo que tenemos que hacer es ‘Uruguay nomá’, que los jugadores se alineen, que en este proceso de 25 días se genere la empatía, el vínculo, que busquen un solo objetivo, que no se permitan no disfrutar de una Copa del Mundo, que es lo más lindo que hay”.