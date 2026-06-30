Qué pasó entre Marcelo Bielsa y los jugadores de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026: los detalles del conflicto

Marcelo Bielsa, director técnico quien lideró a Uruguay en el Mundial 2026. (Crédito de imagen: Getty Images)

El fútbol internacional asiste al quiebre definitivo de una de las alianzas más intensas y complejas de los últimos tiempos. Marcelo Bielsa, el experimentado y prestigioso director técnico argentino conocido mundialmente por su obsesiva metodología y su estilo ofensivo, se encuentra en el ojo del huracán.

Su paso por la Selección de Uruguay siempre estuvo marcado por una fuerte dualidad: la promesa de una renovación futbolística frente a una convivencia interna que rápidamente comenzó a mostrar grietas. Los recurrentes roces con el plantel y la dirigencia minaron la estabilidad de un proyecto que prometía hacer historia pero que terminó diluyéndose entre tensiones indisimulables.

Un conflicto interno que explotó en el vestuario entre Bielsa y el plantel de Uruguay

La crisis que hoy estremece al fútbol charrúa no es nueva, sino el desenlace de un quiebre que se desató con fuerza en 2024. En aquel momento, referentes de peso como Luis Suárez y Federico Valverde cuestionaron públicamente los métodos de convivencia del entrenador, exponiendo la distancia emocional que existía entre el cuerpo técnico y los futbolistas. Desde allí se arrastra un conflicto latente que terminó de dinamitarse tras la prematura eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026.

Según trascendió a través del medio uruguayo El Espectador, Bielsa se habría dirigido a sus dirigidos en la concentración con una frase tajante y dolorosa: "Me dejaron solo". A pesar del fuerte impacto de esta versión, Jorge Giordan, director de Selecciones Nacionales de la AUF, salió al cruce y negó rotundamente la existencia de dicha conversación en el vestuario. No obstante, el desgaste ya es absoluto y los principales medios deportivos aseguran que el director técnico dejará su cargo de forma inminente.

Marcelo Bielsa, entrenador argentino. (Crédito de foto: Conmebol)

El origen de la era Bielsa y sus duras críticas al Mundial

Marcelo Bielsa asumió formalmente la dirección técnica de la selección uruguaya en mayo de 2023, con el ambicioso objetivo de comandar el recambio generacional de la Celeste de cara a la cita mundialista. Sin embargo, su camino estuvo lleno de espinas y controversias. Más allá de las diferencias con sus jugadores, el entrenador también se plantó firmemente frente a la organización del torneo ecuménico, frente a la FIFA.

Durante el desarrollo del campeonato, fiel a su estilo directo y sin filtros, Bielsa lanzó severas críticas a la Copa del Mundo, cuestionando aspectos logísticos y organizativos que, a su criterio, atentaban contra la esencia del juego. Señaló la pausa de hidratación como una movida antideportiva, por ejemplo. Hoy, con la eliminación consumada y el vestuario roto, la era del "Loco" en Uruguay parece haber llegado a su fin en medio de una profunda decepción.