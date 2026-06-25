De la Fuente afirma que España debe seguir mejorando contra Uruguay en el cierre del Grupo H

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Entrenamiento de España

El seleccionador español, Luis de la Fuente, afirmó que su equipo aprendió valiosas lecciones del empate ‌0-0 contra Cabo Verde ‌y que debe seguir mejorando en el partido del viernes contra Uruguay en el cierre del Grupo H del Mundial.

De la Fuente afirmó que el empate con Cabo Verde "nos hizo mejores" y ayudó a España a ofrecer un mejor rendimiento en la victoria 4-0 sobre Arabia ​Saudita.

España lidera la ⁠zona con cuatro puntos, por delante de Cabo Verde ‌y Uruguay, que suman dos cada uno, y ⁠Arabia Saudita, que cierra el ⁠grupo con una unidad.

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De la Fuente dijo que el Uruguay de Marcelo Bielsa es un equipo exigente tanto física como ⁠tácticamente, y señaló que lo ilusiona enfrentarse con ​el DT argentino.

"De Bielsa he de decirte ‌que soy un gran admirador. ‌He seguido mucho su trayectoria y estuve cinco o ⁠seis meses viendo sus entrenamientos en el Athletic de Bilbao. Es un honor poder jugar contra él".

"Marcelo ha evolucionado, como todos. Hizo que el Athletic jugara maravillosamente ​bien. Utilizó ‌el marcaje al hombre por todo el campo (...) Sus planteamientos pasan por conocer bien a los jugadores que entrena, esa es su mayor virtud", agregó.

El entrenador, en tanto, elogió la inteligencia futbolística de ⁠Mikel Oyarzabal, afirmando que el delantero sigue impresionándole.

"Por fin empezamos a reconocerle en España (...) Con nosotros ha jugado en las dos bandas, de delantero, de media punta. Y siempre bien. Es un ejemplo para todos. Celebro que hablemos de él", remarcó.

El técnico insinuó que los jugadores que "exijan oportunidades" podrían ser ‌recompensados, pero dijo que tomaría la decisión final sobre la alineación después del último entrenamiento del equipo.

"La actuación del otro día no invita a hacer cambios, pero estoy muy contento con lo que hicieron los que salieron y con lo ‌que veo en los entrenamientos. Cualquiera que salga lo hará bien. Esta tarde daremos un último repaso, pero yo ya sé ‌quién va ⁠a jugar", explicó.

"Necesitamos dar nuestra mejor versión. Cada eliminatoria es más difícil. Nosotros queremos llegar a ​la final e ir mejorando. Los rivales van a ser cada vez más duros", concluyó.

(Reportoe de Janina Nuno Ríos en Ciudad de Mexico Editado en español por Javier Leira)