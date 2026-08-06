Salah firma un contrato de dos años con el Trabzonspor turco

Mohamed Salah saluda a los aficionados a su llegada a Turquía para firmar con el Trabzonspor

Mohamed Salah firmó un contrato de dos años con el Trabzonspor, en virtud del ‌cual el delantero egipcio ‌percibirá 17 millones de euros (19,6 millones de dólares) por temporada, informó el jueves el club turco.

El anuncio se produjo mientras los aficionados del Trabzon se preparaban para acudir al estadio del club, situado en esta ciudad del este del mar Negro, para ​asistir a una ⁠ceremonia con motivo del fichaje, en calidad ‌de agente libre, del exjugador del Liverpool ⁠de 34 años, un día ⁠después de que un sonriente Salah llegara a Estambul vestido con la equipación burdeos y azul del equipo.

El ⁠comunicado del club a la bolsa turca ​indicaba que Salah recibirá un 20% de ‌los ingresos por la ‌venta de productos comercializados bajo su nombre, además ⁠de bonificaciones condicionales cada temporada.

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El comunicado no especificaba a cuánto podrían ascender las primas ni a qué condiciones estarían vinculadas.

Salah abandonó el Liverpool al ​final de ‌la temporada tras nueve años en el club, en los que marcó 257 goles en 442 partidos y ganó dos veces la Premier League y una Liga de Campeones.

Su ⁠rendimiento decayó la temporada pasada y se quedó en el banquillo en los partidos de la Liga de Campeones, lo que provocó una disputa pública con el entonces entrenador del Liverpool, Arne Slot.

Salah comenzó su carrera en Europa en el Basilea suizo en 2012 ‌y posteriormente fichó por el Chelsea. También jugó en la Fiorentina y en el AS Roma entre 2015 y 2017 antes de incorporarse al Liverpool.

El Trabzonspor, considerado generalmente el cuarto equipo más importante de Turquía, ‌por detrás de los equipos de Estambul Fenerbahçe, Galatasaray y Beşiktaş, terminó tercero en la Super Lig la ‌temporada pasada, lo ⁠que le valió la clasificación para la ronda de play-off de la Europa ​League.

El último título de liga nacional del club se remonta a la temporada 2021-22.

(1 dólar = 0,8663 euros)

Con información de Reuters