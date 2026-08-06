Vicepresidenta de la UEFA dice que próximo presidente de la FIFA debe ser un "guardián del deporte"

Imagen de archivo de Laura McAllister, vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA, durante el Congreso de la UEFA en la Maison de la Mutualité, París, Francia.

La vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, afirmó que cualquier futuro presidente de la ‌FIFA debería ser un "guardián ‌del deporte" capaz de unir al fútbol mundial, en un momento en que aumenta la presión sobre Gianni Infantino, que se encuentra en una situación delicada tras el fracaso de su plan de inversión para el Mundial.

Tras reunirse el miércoles en Rabat, la dirección de la FIFA ​reafirmó su apoyo ⁠a Infantino, pidió disculpas a sus 211 federaciones miembro ‌por los errores relacionados con el plan ⁠de inversión para el Mundial y ⁠prometió revisar los procesos que provocaron una fuerte reacción por parte de las federaciones nacionales.

Sin embargo, es poco probable ⁠que el intento de la FIFA de poner punto ​y final a la mayor crisis ‌de la presidencia de Infantino ‌ponga fin al escrutinio del liderazgo y la gobernanza ⁠del organismo rector de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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McAllister afirmó que encontrar un rival creíble para Infantino será difícil, ya que cualquier candidato necesitará el ​apoyo de ‌todos los miembros del mundo del fútbol, no solo de Europa.

"No es tan fácil como la gente podría pensar. El candidato adecuado también debe contar con el nivel adecuado de apoyo", dijo McAllister ⁠en una entrevista con la Deutsche Welle. "Hay mucha política en torno a esto. Es imprescindible encontrar un candidato que pueda unir a todo el mundo del fútbol, no solo a Europa en este caso".

La excapitana de la selección femenina de Gales abogó por reformas radicales en la gobernanza para modernizar ‌las estructuras de liderazgo del fútbol.

"Creo que se requiere un cambio realmente fundamental en la cultura de funcionamiento de los dirigentes del fútbol, y que impulsemos de verdad la modernización de este deporte para garantizar que no esté gestionado ‌por feudos o por individuos, sino que se gestione de forma democrática", afirmó.

Los comentarios de McAllister se produjeron en medio de ‌un creciente escrutinio ⁠sobre Infantino después de que este retirara sus planes de crear una filial comercial y ​vender una participación en los futuros ingresos del Mundial a inversores externos, tras la feroz oposición surgida desde dentro del propio mundo del fútbol.

(Editado en español por Carlos Serrano)