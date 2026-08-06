La reforma que propone el Gobierno es similar a la que ya se había impulsado antes de la crisis de 2001.

El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz , cuestionó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que este jueves tratará el Senado, y advirtió que la reforma del Código Civil “elimina garantías procesales” para los inquilinos y habilita “desalojos exprés”. Según explicó, la iniciativa permitiría que un propietario obtenga una orden de desalojo en apenas 72 horas con una declaración jurada, sin que la familia denunciada tenga la posibilidad de ejercer su defensa.

"Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo", sostuvo Muñoz en declaraciones a El Destape Radio. Y explicó el mecanismo previsto en el proyecto: "El dueño de la vivienda, solo con ir a la Justicia y decir 'esta persona nunca me pagó, no tiene contrato, es un intruso'. Solo con esa declaración, el juez, sin importar que la familia pueda defenderse, en 72 horas tiene que mandar el desalojo". En ese sentido, remarcó que "la modificación del Código Civil plantea que no haya defensa en una situación como esa ".

El dirigente recordó que una reforma similar ya se había impulsado antes de la crisis de 2001. "Estos artículos ya habían sido modificados en 2001. En ese momento se promocionaron como 'desalojo exprés'" , señaló, y comparó el contexto de entonces con el actual, marcado por la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación del mercado a través del DNU 70.

Muñoz sostuvo que la iniciativa llega cuando los problemas habitacionales ya se agravaron. "Hoy el desalojo, en su mayoría, es el desalojo económico" , aseguró, y explicó que "las condiciones de aumentos en los contratos de alquiler hacen que a los nueve meses o al año muchas familias ya no puedan sostener el pago" .

A su entender, el objetivo del proyecto es acelerar el recambio de inquilinos: "El Gobierno necesita garantizar un desalojo rápido para que pueda venir otro y pueda seguir pagando lo que el mercado pide". Y concluyó: "Lo hicieron dos meses antes de la crisis del 2001 y lo están volviendo a hacer ahora, porque la conflictividad empieza a crecer muy fuerte alrededor del acceso a la vivienda" .

Consultado sobre el alcance de la norma, explicó que, al tratarse de una modificación del Código Civil, tendría aplicación en todo el país. "Esta modificación podría aplicarse a cualquier desalojo de vivienda urbana o rural en cualquier parte del país", afirmó el presidente de Inquilinos.

Además, cuestionó la falta de propuestas para intervenir en el mercado inmobiliario. "No hay sector que quiera pelearse con el mercado inmobiliario" , sostuvo, y planteó cuál debería ser el eje de la discusión: "Lo que necesitamos es regular el precio del alquiler. Necesitamos que el precio del alquiler sea bajo".