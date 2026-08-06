Anmat prohibió dos cremas de Átomo Desinflamante por un motivo insólito

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización de dos partidas de productos de la reconocida marca Átomo Desinflamante, tras un robo masivo en una planta industrial. El organismo alertó que no se puede garantizar su preservación y condiciones de calidad.

La Disposición 4753/2026, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a “Átomo Desinflamante Forte x 100 gr. Crema, Lote 00023, Vto. 05/28 (Certificado N° 45.531)” y “Átomo Desinflamante Clásico x 110 gr. Crema, Lote 00214, Vto. 05/28 (Certificado N° 47.463)”. Ambos productos son ampliamente utilizados como analgésicos y antiinflamatorios.

Según informó la Anmat, la firma Gramon Millet -productora de Átomo Desinflamante- notificó que sufrió el hurto de más de 9000 unidades en las instalaciones de Dalban Pharma, en Haedo. El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales y se adjuntó un listado detallado de los productos sustraídos.

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La empresa precisó que se trató de 5740 unidades de Átomo Desinflamante Forte y 3360 de Átomo Desinflamante Clásico. “Los lotes afectados fueron robados como productos terminados y no tuvieron comercialización previa”, aclaró la compañía en su presentación oficial.

En ese sentido, Gramon Millet subrayó que los remanentes de los lotes fueron enviados a destrucción, mientras que se conservaron unidades de contramuestra para eventuales verificaciones. La Anmat, por su parte, solicitó que se mantenga esa reserva como medida preventiva.

La denuncia policial presentada por Dalban Pharma describe que “ocurrió un robo en las instalaciones de la planta industrial de mercadería de terceros que contratan los servicios de preparado, empaque y acondicionamiento”. El documento fue acompañado por un inventario de los productos sustraídos.

Ante esta situación, la Anmat resolvió prohibir la elaboración, distribución y venta de los lotes robados. El objetivo, según explicó el organismo, es “proteger a eventuales adquirientes y usuarios” y preservar la salud pública frente a la posible circulación irregular de los productos.

Más prohibiciones de ANMAT

Además, el organismo recordó que un hecho similar ocurrió recientemente con el producto “Zetrotrax, jarabe por 240 ml, lotes EAIB6, EAIB7 y EAIB8”. En ese caso, también se trató de un robo en la planta de Haedo y se dispuso la prohibición de su producción y venta.

En relación con Zetrotrax, la firma aclaró que los frascos robados aún no estaban en envase secundario, aunque sí contaban con la etiqueta autorizada que incluía nombre, lote y vencimiento. Por ello, se realizó un relevamiento de stock físico y se concilió la información con la documentación oficial.

La reiteración de episodios de robo en instalaciones industriales plantea interrogantes sobre la seguridad en el sector. “Es fundamental reforzar los mecanismos de control y custodia para evitar que estos productos lleguen al mercado de manera irregular”, señalaron fuentes vinculadas a la industria.

La Anmat destacó que la prohibición no implica cuestionamientos sobre la calidad intrínseca de los productos, sino que responde a la necesidad de garantizar la trazabilidad y evitar riesgos para los consumidores. “La medida es preventiva y busca preservar la salud pública”, remarcaron.