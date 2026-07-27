ANMAT suspendió un ingrediente farmacéutico histórico y prohibió dos marcas de limpieza

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió un ingrediente farmacéutico histórico, la acetanilida, en el marco de una alerta sanitaria nacional. Asimismo, prohibió la elaboración, uso, comercialización, distribución y publicidad de todos los productos domisanitarios de dos marcas reconocidas.

A través de la Disposición 4253/2026, se introdujo una alerta sanitaria sobre la acetanilida, un ingrediente farmacéutico utilizado históricamente. La resolución suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de este compuesto y de todas las especialidades medicinales que lo contienen.

El Departamento de Farmacovigilancia y Gestión de Riesgo advirtió que la acetanilida presenta un balance negativo entre riesgos y beneficios. En particular, se identificó la posibilidad de desarrollar anemia aplásica, un efecto adverso grave considerado inaceptable por agencias regulatorias internacionales.

El análisis técnico también determinó que la acetanilida actúa como precursor del paracetamol en el organismo, sin aportar ventajas terapéuticas adicionales. En cambio, expone a los pacientes a reacciones adversas más severas que las observadas con el paracetamol puro.

A partir de la entrada en vigencia de la disposición, no se admitirán nuevos trámites de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) para productos que incluyan acetanilida. Tampoco se permitirá la reinscripción de certificados durante el período de suspensión preventiva.

Actualmente, figura inscripto en el REM el producto “Selos Fucus”, elaborado por TARC Laboratorio Farmacéutico, que combina cafeína, acetanilida y novaminsulfonato sódico. Este artículo también queda alcanzado por la medida.

Más prohibiciones de Anmat: dos marcas de limpieza

Por otra parte, a través de la Disposición 4250/2026, se prohibió artículos como “Cloro para su Piscina. Clorquim. Hipoclorito de sodio 100g Cl/L” y “Lavandina Concentrada Clásica Clorquim”, ambos elaborados sin registro oficial. Según la disposición, estos productos se ofrecían en plataformas de comercio electrónico y en el sitio web de la firma, sin contar con inscripción ante la ANMAT ni con un establecimiento habilitado.

A partir de la verificación realizada, el organismo constató la ausencia de registros sanitarios y notificó a la empresa en el domicilio declarado en Bella Vista, partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. La comunicación advertía sobre el incumplimiento normativo y la posible infracción a la legislación vigente. Sin embargo, la notificación no obtuvo respuesta.

En paralelo, la Autoridad Sanitaria de la Provincia de Buenos Aires confirmó que tampoco existe registro de los productos en su jurisdicción. De este modo, se verificó la falta de regularización tanto a nivel nacional como provincial, lo que refuerza la decisión de prohibir su circulación.

Asimismo, la documentación oficial señala que no se pudo determinar la identidad, razón social, tipo societario ni CUIT de los responsables de Clorquim. Esta falta de información impide atribuir responsabilidades legales y refuerza la necesidad de una medida preventiva de alcance general.

Por otra parte, mediante la Disposición 4424/2026, el organismo extendió una restricción similar a los productos domisanitarios de la marca Clean Lab. La investigación detectó que esta firma también comercializaba artículos fuera del marco regulatorio. En este caso, la prohibición alcanza a limpiadores, insecticidas, desinfectantes, aromatizantes y productos para el acabado de superficies. Todos los lotes y líneas de Clean Lab quedaron suspendidos en su elaboración, uso, distribución y publicidad en el territorio nacional.

La empresa CLEAN LAB S.R.L. fue notificada en el domicilio declarado en Avenida Beiró Nº 5574, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La comunicación oficial informaba sobre la comercialización sin registro sanitario, pero tampoco obtuvo respuesta por parte de la compañía.

De este modo, la ANMAT avanzó con medidas preventivas de alcance nacional sobre dos marcas de productos de limpieza, en línea con su rol de autoridad regulatoria encargada de garantizar la seguridad de los artículos domisanitarios.