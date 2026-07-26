Ver Boca vs. Deportivo Riestra por Fútbol Libre o Xuper TV por el Clausura 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

El Xeneize busca sumar una victoria.

Boca Juniors iniciará este domingo su camino en el Torneo Clausura cuando visite a Deportivo Riestra desde las 19.30 en el estadio Guillermo Laza. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afrontará el estreno en el certamen doméstico con el envión anímico que significó la victoria conseguida entre semana por la Copa Sudamericana, aunque con la mira también puesta en el compromiso internacional que definirá su continuidad en el certamen continental.

El Xeneize derrotó 1-0 a O'Higgins en La Bombonera por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y dio un primer paso importante hacia los octavos de final. Sin embargo, la escasa diferencia en el marcador dejó la serie completamente abierta, por lo que el cuerpo técnico analiza la situación física de cada futbolista y Leandro Paredes, en particular, de cara al desquite del próximo jueves en Chile y una seguidilla intensa en este arranque de semestre.

Por dónde ver Boca contra Deportivo Riestra

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Boca y Deportivo Riestra será transmitido por ESPN Premium.

Triunfo en el debut por Copa Sudamericana

Con un Leandro Paredes como eje del mediocampo, Boca comenzó a manejar los tiempos del partido y encontró la diferencia a los 43 minutos del primer tiempo. El campeón del mundo filtró una asistencia precisa para Miguel Merentiel, que definió con categoría para marcar el único tanto de la noche y darle al conjunto azul y oro una ventaja mínima de cara a la revancha.

Paredes no jugará frente a Riestra

Aunque fue una de las grandes figuras en el triunfo por la Sudamericana, Leandro Paredes no estará presente en el debut por el Torneo Clausura. El mediocampista se incorporó el martes a los entrenamientos en Boca Predio y, a pedido suyo, Arruabarrena lo incluyó como titular frente a O'Higgins, donde disputó los 90 minutos. Tras el encuentro, el volante reconoció el desgaste físico acumulado por el viaje, el Mundial y la inactividad, y reveló que el entrenador le ordenó descansar durante dos días para evitar una sobrecarga.

Leandro Paredes volvió ante el equipo chileno.

Por ese motivo, el capitán no entrenará entre viernes y sábado y quedará desafectado para visitar a Deportivo Riestra. Además, teniendo en cuenta que el próximo jueves Boca definirá la serie frente a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua, donde buscará el pase a los octavos de final para enfrentar a Recoleta de Paraguay, todo indica que Arruabarrena recurrirá a una formación con mayoría de suplentes para el estreno en el Torneo Clausura.