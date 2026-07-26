Expresidente Hernández regresa a Honduras para enfrentar a la justicia

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es trasladado a Estados Unidos, en Tegucigalpa

El exmandatario ​hondureño Juan Orlando Hernández regresará el domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por presunto lavado de activos y fraude, ocho ‌meses después de haber recibido ‌un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló la pena de 45 años de prisión que cumplía por tráfico de drogas y armas.

Hernández, que gobernó Honduras por dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022, llegará la mañana del domingo en un vuelo privado al aeropuerto Palmerola, ubicado a unos 60 kilómetros al noroeste de la capital Tegucigalpa, y deberá comparecer el ​3 de agosto ante ⁠la justicia local.

En una entrevista con Reuters a mediados de la semana, ‌el exmandatario de 57 años dijo que solicitará que se ⁠desestimen los cargos en su contra. Además, ⁠la orden de captura que pesaba sobre su cabeza fue suspendida a fines de junio, por lo que no sería aprehendido al pisar suelo hondureño.

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"No puedo ⁠negarles la profunda emoción y la alegría que siento en el ​corazón por volver a casa", escribió Hernández en ‌su cuenta de X a principios de ‌julio.

"Cuento los días para abrazar a mi madre, a mi esposa ⁠Ana (García), a mis hijos, a mis nietas y demás familiares, así como a cada amigo que nos sostuvo firmes con sus oraciones", agregó. "No fue fácil. El proceso ha sido sumamente duro (...) y lo que experimenté en prisión, ​de verdad, no ‌se lo deseo a nadie".

El regreso de Hernández marca el final de una etapa que inició en febrero de 2022, cuando fue capturado en Tegucigalpa y posteriormente extraditado a Estados Unidos en abril de ese mismo año. A mediados de 2024, una corte ⁠de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por tráfico de drogas y armas, cargos que él siempre negó. Trump lo indultó a fines del año pasado mientras Honduras celebraba unas reñidas elecciones presidenciales, desatando acusaciones de injerencia.

Los expertos jurídicos en Honduras están divididos sobre cómo le irá a Hernández con los cargos locales, tras una desestimación de los mismos contra el expresidente Porfirio Lobo -del ‌mismo partido que Hernández- y el exsecretario de Hacienda Wilfredo Cerrato.

Ambos fueron señalados en el mismo caso de Hernández, conocido como "Pandora II", que investiga una red de corrupción, fraude y lavado de activos acusada de desviar casi 11 millones de dólares de fondos estatales hacia campañas políticas entre 2010 y 2013. La fiscalía ‌sostiene que parte de esos recursos fueron utilizados para la primera campaña presidencial de Hernández.

El exmandatario ha dicho que su regreso no implica una intención de volver a ‌ocupar cargos públicos.

"Tras ⁠cuatro años de dura prueba, mi único y más grande anhelo es abrazar a mi familia y reencontrarme con mis ​amigos", escribió en X a fines de junio. "Regreso como un ciudadano más, a rehacer mi vida en paz y sin ninguna ambición política electoral", agregó.

Con información de Reuters