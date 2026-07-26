Habló Matías Manna, parte del cuerpo técnico de Scaloni, sobre la final ante España.

Matías Manna, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina, terminó con los rumores y contó qué pasó en la final del Mundial 2026 contra España. El analista de videos del ciclo dialogó con Radio Urbana Play (FM 104.3) y dejó en claro lo que sucedió para el flojísimo partido que jugó la "Albiceleste" en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El integrante del staff nacional consideró que el rival fue muy superior y echó por tierra las teorías conspirativas extradeportivas que rodearon a este encuentro, una vez consumada la victoria de "La Roja" por 1-0 con el gol de Ferran Torres en la prórroga. De hecho, aclaró que "la sospecha" suele estar a la orden del día en este tipo de contextos.

Matías Manna descartó de plano las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026: "España fue muy superior"

Consultado al respecto de esta cuestión, el analista de videos del cuerpo técnico de Scaloni mencionó que “son cosas que pasan cuando uno pierde, a lo mejor, o una sospecha que puede llegar a haber". Incluso, subrayó que "sobre todo en las redes de hoy, está todo filmado en todo momento. Entonces, si alguien dice algo, ya empiezan a buscarle la vuelta... Pasó lo que pasó en el campo de juego, felicitar al que le fue mejor en ese partido y seguir adelante”.

Manna también se mostró “agradecido por todo lo que fue, cómo salió". "La forma de agradecer es intentar trabajar al máximo, y creo que todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Scaloni lo hicimos de esa manera. Los jugadores han formado un grupo maravilloso”, argumentó al mismo tiempo.

Habló Matías Manna, parte del cuerpo técnico de Scaloni, sobre la final ante España.

A pura sinceridad, "Mati" detalló: “Vi la final dos o tres veces más... En el 2022 me pasó lo mismo. No vi la prórroga de esa final y de esta tampoco, pasaron muchas cosas ahí". En esa línea, amplió: "Es muy emocional la prórroga, no hay tantas cosas tácticas ahí, que es lo que intento buscar. España fue muy superior”.

Con más elogios para los españoles, destacó que “fueron superiores durante el partido, pero Argentina puede hacerlo. Hay un estilo de Argentina, una manera de jugar de juntarse a través de los pases, que ojalá dentro de 15 años sigan jugando de la misma manera". Y concluyó que "los chicos en las divisiones inferiores están jugando así”.

Cuáles son las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto. Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido.

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España. Para colmo, el presidente de la UEFA (Aleksander Čeferin) es esloveno al igual que el árbitro de la final, Slavko Vincic. Curiosamente, este juez también había dirigido en el único cotejo en el que la "Scaloneta" había perdido anteriormente en las Copas del Mundo, ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.