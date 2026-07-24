El emotivo encuentro de Scaloni con excombatientes de Malvinas tras el Mundial 2026: "Inolvidable"

Lionel Scaloni recibió a excombatientes de Malvinas en Pujato tras el Mundial 2026 y protagonizó un emotivo encuentro en su ciudad natal de Santa Fe.

Después de la intensa actividad que demandó el Mundial 2026, Lionel Scaloni regresó a Pujato y no para de protagonizar momentos emoticos. El entrenador de la Selección Argentina, que puso en duda su continuidad luego de diciembre, se reunió este viernes con un grupo de excombatientes de Malvinas, quienes lo visitaron para homenajearlo por su trayectoria al frente en la "Albiceleste" y agradecerle las alegrías deportivas que le regaló al país.

Mientras aprovecha un descanso en la ciudad santafesina, Scaloni volvió a estar en el centro de la escena de un momento que trascendió lo futbolístico. Integrantes de Veteranos de la Guerra de Malvinas de San Lorenzo visitaron al entrenador en su vivienda de Pujato, donde se sacaron fotos y compartieron un rato con el resto de su familia. La reunión fue definida por los propios visitantes como una experiencia "inolvidable", en una jornada marcada por el respeto, la emoción y el reconocimiento mutuo.

Un reconocimiento al entrenador campeón del mundo

Durante el encuentro, los excombatientes le hicieron entrega de distintos presentes institucionales y compartieron una charla distendida con el entrenador. Más allá de los obsequios, el momento estuvo cargado de simbolismo, con entrega de presentes que remarcaron la gratitud de unos a otro.

Para los veteranos, la visita representó una manera de destacar el trabajo realizado por Scaloni al frente de la Selección Argentina, una etapa que devolvió al seleccionado nacional a los primeros planos del fútbol mundial y generó una profunda identificación entre los argentinos. El entrenador, por su parte, correspondió el gesto con la sencillez que lo caracteriza. Aprovechó parte de su descanso para conversar con los visitantes, firmar autógrafos y compartir varios minutos con quienes también se acercaron hasta su domicilio.

El gesto de Scaloni que destacaron los veteranos

Uno de los aspectos más valorados por la agrupación fue la predisposición del técnico. Según relataron, Scaloni no solo recibió cordialmente a la delegación de excombatientes, sino que también se tomó el tiempo para atender a vecinos que llegaron hasta el lugar con la intención de saludarlo o conseguir una firma del entrenador campeón del mundo.

Ese comportamiento volvió a reflejar el perfil bajo que mantiene el santafesino desde que asumió la conducción de la Albiceleste, incluso después de los éxitos deportivos alcanzados en los últimos años.

El mensaje de agradecimiento que compartieron en redes sociales

Tras la visita, Veteranos de la Guerra de Malvinas de San Lorenzo expresó públicamente su agradecimiento a través de las redes sociales. La publicación destacó el recibimiento que les brindó el entrenador y puso en valor el tiempo que les dedicó durante la jornada. "Gracias, Lio, por recibirnos con tanto respeto y calidez, por aceptar nuestros presentes y dedicarnos parte de tu tiempo", expresaron.

El mensaje concluyó con una frase cargada de significado para todos los participantes del encuentro: "Nuestros colores nos unen". La publicación estuvo acompañada por banderas argentinas, reforzando el espíritu patriótico que atravesó toda la reunión.

Con el paso de los años, Scaloni dejó de ser únicamente el entrenador de la Selección Argentina para transformarse en una de las personalidades deportivas más queridas del país. Después del recorrido realizado en el Mundial 2026, el santafesino volvió a demostrar que mantiene intacta la cercanía con la gente. El encuentro con los excombatientes de Malvinas fue una nueva muestra de un perfil que combina humildad, respeto y compromiso con quienes forman parte de la historia argentina.