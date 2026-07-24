Hito histórico en la industria tech: el gigante informático que ya funciona con 90% de energía limpia

Más del 90% de la electricidad utilizada por Lenovo en sus operaciones globales proviene de fuentes renovables.

Lenovo presentó su Informe ESG correspondiente al año fiscal 2025-26, en el que detalla los avances alcanzados en materia de Sostenibilidad, Economía circular, Impacto social y Gobernanza (ESG). La compañía también confirmó que ya trabaja en una nueva generación de objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, con el foco puesto en acelerar sus iniciativas y acompañar las metas de sostenibilidad de clientes y socios.

Entre los datos más destacados, la empresa aseguró que mantiene el rumbo hacia su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050, con metas validadas por la iniciativa Science Based Targets. Además, informó que más del 90% de la electricidad utilizada en sus operaciones globales proviene de fuentes renovables, un avance que busca reducir las emisiones y fortalecer el desarrollo de energías limpias.

Según explicó Dave Carroll, director de Asuntos Legales y Responsabilidad Corporativa de Lenovo, este período representa un punto de inflexión para la compañía. El ejecutivo destacó que, tras varios años de trabajo, la empresa logró integrar los criterios ESG en todas sus operaciones y ahora busca aprovechar la experiencia adquirida para profundizar su impacto en un contexto marcado por los desafíos ambientales, la geopolítica y el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.

Lenovo refuerza su apuesta por la economía circular

Uno de los pilares del informe es el avance en el diseño responsable de productos mediante el marco R.E.A.L., basado en la reparación, reutilización y reciclaje de dispositivos.

Entre los principales resultados informados por Lenovo se destacan:

El 100% de las computadoras incorpora materiales reciclados posconsumo, con excepción de tablets y accesorios.

incorpora materiales reciclados posconsumo, con excepción de tablets y accesorios. Desde 2005 recuperó más de 363 millones de kilos de productos al finalizar su vida útil.

de productos al finalizar su vida útil. Reutilizó el equivalente a 300 millones de libras de plástico reciclado posconsumo desde 2005.

desde 2005. El embalaje de sus smartphones ya utiliza 60% de materiales reciclados y redujo un 50% el uso de plásticos de un solo uso en comparación con el año fiscal 2020/21.

Inteligencia artificial e inclusión, ejes de la estrategia

El informe también resalta el crecimiento de las iniciativas de inclusión laboral y el impacto social de la compañía. Entre 2021 y 2026, los programas filantrópicos de Lenovo beneficiaron a más de 25 millones de personas mediante proyectos vinculados al acceso a la tecnología y la educación, mientras que el programa de voluntariado "Love On" registró una participación récord entre los empleados.

Lenovo presentó su Informe ESG correspondiente al año fiscal 2025-26.

En paralelo, la empresa continúa impulsando su estrategia de "IA más inteligente para todos", utilizando inteligencia artificial para mejorar la medición de indicadores de sostenibilidad y desarrollar soluciones con impacto social. Entre ellas figuran herramientas para detectar arritmias cardíacas en deportistas, sistemas de accesibilidad con traducción de lengua de señas y programas de capacitación en IA desarrollados junto a organizaciones internacionales.

El desempeño de Lenovo también recibió distintos reconocimientos durante el último año, entre ellos la Medalla de Platino de EcoVadis, la inclusión en la Lista A de CDP por su desempeño climático y el ingreso al ranking de las 100 empresas más sostenibles del mundo, consolidando su estrategia ESG de cara a los próximos años.