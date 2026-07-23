No es solo pilates: la forma clave para hacer ejercicios que recomienda Ingrid Grudke

La modelo Ingrid Grudke reveló su secreto para hacer de manera correcta los ejercicios de gimnasio y que tengan un impacto real en la salud y el estado físico. Además, explicó por qué se acuesta a dormir temprano y cómo es su dieta.

Estas son las tres claves de Ingrid Grudke para ver resultados después de ejercitarse

“Lento, concentrado y al fallo”, resumió la influencer sobre la forma de llevar a cabo los ejercicios en un posteo de Instagram en el que se la ve ejercitándose. Según señaló Grudke, el consejo se lo dio su personal trainer Analía Galeano, quien también le explicó que "siempre hay que enfocarse en el músculo que uno quiere trabajar para obtener buenos".

"Hay que hacer bien el ejercicio; a veces menos repeticiones bien ejecutadas son más efectivas que muchas rápidas y mal logradas", recordó la influencer. Grudke contó que realiza ejercicio durante una hora y media entre tres y cuatro veces por semana.

No es solo ejercicio: qué otras dos claves saludables suma Ingrid a su rutina

Además, señaló que al ejercicio ejecutado de manera correcta hay que sumarle dos hábitos claves:

Descanso reparador: ya que al dormir bien, el músculo puede recuperarse durante el descanso.

ya que al dormir bien, el músculo puede recuperarse durante el descanso. Buena alimentación: siempre basada en proteínas, carnes, legumbres, frutas, verduras, huevos, semillas y consumir agua. "Es fundamental comer bien", remarcó.

La modelo consideró que esos tres ejes, es decir, comer bien, entrenar la fuerza y descansar, "son las bases de una vida saludable". A

Según reveló, sigue las cuatro comidas del día y su dieta incorpora suplementos como creatina, magnesio y proteína en base de carne vacuna. Además, señaló que suele intentar acostarse a dormir a las 22.30 hs. "Para mí es muy importante acostarme a dormir temprano. El buen descanso suma a la salud de nuestro cuerpo", insistió Grudke.

