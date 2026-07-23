Nico Occhiato contó la verdad sobre lo que habló con Flor Peña en privado: "Me dijo que..."

Nico Occhiato habló sobre Flor Peña.

Florencia Peña y Nico Occhiato firmaron la paz. Así quedó confirmado este jueves, cuando el conductor de Luzu TV brindó una nota a Desayuno Americano (América TV) y contó, por primera vez, los detalles del cara a cara que mantuvo con la actriz tras el conflicto que los enfrentó durante semanas.

El final del rumor del juicio millonario

Las versiones indicaban que Peña llevaría a Luzu TV a la Justicia por 750 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios, tras haber sido desvinculada del canal luego de difundir al aire una fake news sobre Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina. Consultado sobre si finalmente se evitaría esa instancia legal, Occhiato fue contundente: no habrá juicio entre las partes.

Occhiato reveló lo que habló con Flor Peña.

La charla privada que cambió todo

El conductor explicó que mantuvo un encuentro a solas con la actriz, donde ambos pudieron saldar las tensiones acumuladas. "Fue una charla buena, repiola, que nos debíamos ambas partes y creo que estuvo muy buena", expresó. Y ahí llegó la revelación que buscaba despejar cualquier duda sobre el futuro de la demanda: "Ella me dijo que nunca tuvo la intención de un juicio. Me quedo con lo que me dijo. Por lo menos los dos estamos contentos con eso".

El empresario aclaró además que no guarda ningún resentimiento hacia Barby Franco, quien había expuesto públicamente la cifra que Peña le reclamaría a la señal de streaming. La modelo había afirmado a principios de julio que la actriz llevaría a juicio a la productora por el monto mencionado, una versión que finalmente quedó desactivada tras las declaraciones del conductor.

La defensa de Occhiato

Días atrás, en su programa Nadie dice nada, Occhiato ya se había defendido de las críticas por el escándalo, remarcando que todo lo sucedido "fue con cero mala leche". "Hay errores humanos que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinentes para mi canal", sostuvo. También desmintió que más de una docena de auspiciantes hubieran retirado su apoyo al canal: "No se bajó ninguna marca, seguimos acá, todo lo que se dijo también fue mentira". Por último, agradeció a su comunidad y remarcó que este no es el fin de Luzu TV.