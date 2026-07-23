Conmoción en la radio argentina: murió una famosa locutora a sus 54 años

Luto en Radio de Argentina.

La comunicación tucumana atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de la reconocida locutora Nieves Espeche Bellomio, quien habría muerto a los 54 años, según trascendió en las últimas horas. La noticia generó un fuerte impacto entre colegas, amigos, familiares y oyentes de la radio, que multiplicaron los mensajes de despedida en las redes sociales apenas se conoció la triste noticia.

Espeche Bellomio construyó una extensa trayectoria en la radiofonía de la provincia, donde se ganó un lugar de peso gracias a su profesionalismo y a la calidez con la que se manejó siempre frente al micrófono. Su carrera tuvo uno de sus puntos más recordados en los años 90, cuando formó parte de Noche de Brujas en Rock&Pop. También pasó por la mítica Hit FM, donde se destacó por su estilo espontáneo y cercano con el público. Con el correr de los años, siguió sumando pasos en distintas emisoras hasta consolidarse en Feel, la radio donde continuaba al aire hasta el momento de su muerte.

Falleció reconocida locutora.

El cariño de sus colegas y oyentes

Quienes compartieron micrófono, redacción o simplemente años de escucha con ella coincidieron en destacar su vocación de servicio y el compromiso con el que asumía cada programa. En la comunicación tucumana, su nombre quedó asociado a un estilo cercano y espontáneo, capaz de construir vínculos genuinos con el público a lo largo de las décadas.

Ese perfil explica, en parte, la ola de mensajes de cariño que se multiplicó este jueves entre trabajadores de los medios, que remarcaron su calidez humana por encima de cualquier otro atributo profesional. Muchos recordaron también su capacidad para adaptarse a los cambios de la radiofonía, transitando con naturalidad desde los formatos clásicos de los 90 hasta las nuevas dinámicas que impuso la actualidad de los medios.

Un legado que permanece en la radio local

Su fallecimiento deja un vacío en el ambiente radial de Tucumán, donde era una de las voces más reconocibles para varias generaciones de oyentes. En estas horas, familiares, colegas y allegados la despiden con profundo dolor y acompañan a sus seres queridos en este difícil momento.

Nieves falleció a sus 54 años.

El legado de Nieves Espeche Bellomio, forjado a lo largo de décadas frente al micrófono, permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado y de todos los que la siguieron a través de la radio a lo largo de los años.